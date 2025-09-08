Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Novaland phát hành 97,5 triệu cổ phiếu thưởng và ưu đãi cho nhân viên, vốn điều lệ tăng lên gần 20.500 tỷ đồng

08-09-2025 - 11:38 AM | Doanh nghiệp

Ước tính, số cổ phiếu thưởng giúp cán bộ nhân viên được hưởng lợi khoảng 844 tỷ đồng, còn việc mua cổ phiếu ưu đãi có thể hưởng lợi hơn 385 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu ưu đãi cho người lao động.

Theo đó, Novaland sẽ phát hành gần 48,8 triệu cổ phiếu để thưởng cho nhân viên, chiếm khoảng 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn được trích từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán.

Các cổ phiếu thưởng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng: đối với nhân viên thông thường, thời gian hạn chế là 1 năm; còn với nhân sự chủ chốt, mức hạn chế sẽ kéo dài trong 3 năm với lộ trình giảm dần (100% năm đầu, 70% năm thứ hai, 40% năm thứ ba) trước khi được tự do giao dịch từ năm thứ tư.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 60% so với mức giá 17.300 đồng của NVL trên sàn ở phiên cuối tuần vừa qua.

Tổng cộng, khoảng 97,5 triệu cổ phiếu – tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành – sẽ được phát hành trong giai đoạn từ 5/9 đến 30/9/2025. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng lên 20.476 tỷ đồng.

Ước tính, số cổ phiếu thưởng giúp cán bộ nhân viên được hưởng lợi khoảng 844 tỷ đồng, còn việc mua cổ phiếu ưu đãi có thể hưởng lợi hơn 385 tỷ đồng. Tuy vậy, phần lợi nhuận thực tế từ chương trình ưu đãi này vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu NVL trong thời gian khóa lệnh chuyển nhượng.

Trong nửa đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, mảng bán hàng đóng góp gần 3.423 tỷ đồng, tăng tới 81% nhờ bàn giao tại các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City… Ngoài ra, mảng dịch vụ mang về 291 tỷ đồng.

Dù vẫn lỗ sau thuế 666 tỷ đồng do ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá và các khoản mục khác, mức lỗ này đã giảm mạnh so với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng dư nợ vay tài chính của Novaland ở mức 61.831 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn, gần 49%, tương đương 30.290 tỷ đồng. ﻿

Một công ty của Novaland huy động 315 tỷ đồng trái phiếu

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

