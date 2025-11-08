Nữ diễn viên Việt duy nhất mới đóng 3 phim đã chạm mốc 1.000 tỷ, chỉ cao mét rưỡi mà có tận 5,5 triệu fan

Giữa thời điểm phim Việt đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, một gương mặt mới xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc. Tín Nguyễn, cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 1m50, từng chỉ được biết đến như một TikToker vui nhộn, nay đã trở thành hiện tượng điện ảnh trẻ khi ba bộ phim đầu tay mà cô góp mặt đạt tổng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng một con số đáng mơ ước với bất kỳ diễn viên chuyên nghiệp nào.

Từ TikTok đến màn ảnh rộng: Hành trình của cô gái “mét rưỡi”

Trước khi bén duyên điện ảnh, Tín Nguyễn là một trong những gương mặt nổi bật của TikTok Việt với hơn 5,5 triệu người theo dõi. Cô ghi điểm nhờ cách thể hiện vui nhộn, duyên dáng và gần gũi, thường xuất hiện trong các clip ngắn về đời sống, hài tình huống, và truyền năng lượng tích cực qua nụ cười luôn rạng rỡ.

Chính sự mộc mạc, không gồng mình “làm sao”, khiến đạo diễn Lý Hải để ý và mời cô tham gia Lật Mặt 7: Một điều ước (ra rạp 2024). Trong phim, Tín Nguyễn vào vai Tư Thắm, người vợ miền biển hiền lành, giàu tình cảm, phải đối diện với nỗi mất mát khi cơn bão cuốn đi người chồng thân yêu.

Tín Nguyễn trong Lật Mặt 7

Phân cảnh Tư Thắm chạy trên bãi biển trong cơn bão, gọi chồng đến khản tiếng, đã khiến khán giả rưng rưng. Cảnh đó được nhiều người chia sẻ lại trên mạng xã hội, khiến cái tên Tín Nguyễn lần đầu tiên bước ra khỏi thế giới TikTok để đến gần hơn với khán giả phòng vé.

Lật Mặt 7 trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm, thu về gần 500 tỷ đồng, và được đánh giá là “bước khởi đầu đáng nể” cho cô diễn viên tay ngang nhỏ bé.

Một Tín Nguyễn mới mẻ trong Lật Mặt 8

Sau thành công đầu tiên, Tín Nguyễn tiếp tục được đạo diễn Lý Hải tin tưởng giao vai trong Lật Mặt 8: Vòng tay nắng, ra mắt đầu năm 2025. Bộ phim tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của thương hiệu Lật Mặt, thu hút đông đảo khán giả và đạt doanh thu khoảng gần 300 tỷ đồng chỉ sau hơn một tháng công chiếu.

Tín Nguyễn hoá thân thành cô hầu gái có nhiều bí mật của Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu

Không dừng lại ở đó, cô còn xuất hiện trong Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu - bộ phim trinh thám, hành động. Bộ phim cũng gặt hái được doanh thu gần 300 tỷ đồng. Tổng ba dự án đầu tay của Tín Nguyễn đã đạt mốc hơn 1.000 tỷ đồng. Dù không phải là diễn viên chính trong cả ba phim, nhưng việc liên tục góp mặt trong những tác phẩm có doanh thu khủng cho thấy cái duyên “hút khách” đặc biệt của cô gái trẻ.

Từ xuất phát điểm là TikToker, Tín Nguyễn từng đối diện với nghi ngờ “đóng phim vì nổi tiếng, không phải vì năng lực”. Nhưng chỉ qua vài năm, cô dần chứng minh được mình có thể làm được nhiều hơn là tạo dáng trước ống kính.

Trong các vai diễn của mình, Tín Nguyễn không cố “diễn sâu”, mà chọn cách tự nhiên nhất để thể hiện cảm xúc. Ở Lật Mặt 7, khán giả thương Tư Thắm vì sự chân thật, giản dị và đầy xúc động. Ở Lật mặt 8: Vòng tay nắng, cô vào vai Lê - biên đạo/bạn tập nhảy của nam chính Tâm, mang màu sắc trẻ trung, dí dỏm. Ở Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, cô hóa thân Mùi, cô hầu của nhà quan huyện trong bối cảnh cổ trang vai diễn nặng cảm xúc, nhiều cảnh đối thoại, giúp Tín Nguyễn “lột xác” so với hình ảnh mạng xã hội.

Vai diễn mới trong Phá đám: Sinh nhật mẹ - bước ngoặt khác biệt

Sau chuỗi phim hành động, thương mại, Tín Nguyễn tiếp tục góp mặt trong Phá đám: Sinh nhật mẹ, bộ phim tâm lý, kinh dị do đạo diễn Đinh Thảo thực hiện. Vai diễn của Tin Nguyễn trong phim đòi hỏi nội tâm phức tạp và cảm xúc nặng, khác hoàn toàn với những hình tượng tươi sáng trước đây. Chia sẻ về vai diễn, Tín Nguyễn cho biết cô đã khóc từ phim trường cho tới khi về nhà.

Vai diễn đầy nội tâm của Tín Nguyễn trong Phá đám sinh nhật mẹ

Khi được hỏi về cảnh quay yêu thích nhất trong phim, Tín Nguyễn cho biết đó là phân đoạn Hảo ngồi trên xe rồng đưa mẹ chồng ra nghĩa trang. Ở khoảnh khắc ấy, nhân vật phải trải qua cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc - nơi tương lai của gia đình nhỏ và cả tính mạng của mẹ chồng đều phụ thuộc vào lựa chọn ấy.

Đây cũng là một trong những cú twist quan trọng nhất của bộ phim. Trong lúc quay, Tín Nguyễn cảm thấy không khí vô cùng nặng nề, tim nghẹn lại, thậm chí khó thở. Ngoài đời, nữ diễn viên từng vài lần ngồi trên xe rồng để tiễn biệt người thân, nên cô đã dùng chính những ký ức và cảm xúc thật ấy để nhập tâm vào vai diễn.

Ở tuổi 27, Tín Nguyễn không chọn ồn ào, cũng không chạy theo chiêu trò mạng xã hội. Cô vẫn duy trì đều đặn hoạt động TikTok với nội dung nhẹ nhàng, gần gũi song song với việc theo học diễn xuất bài bản để trau dồi kỹ năng.

Nói về danh xưng diễn viên trăm tỷ của mình, Tín Nguyễn chia sẻ: “Nói không áp lực là nói dối, nhưng nó cũng không hẳn là áp lực bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên trăm tỷ. Bởi đó là cái danh xưng thân yêu của những người quý mình mới gọi mình như vậy thôi. Nghĩa là mọi người quý mình, mọi người theo dõi mình thì mọi người ví von như vậy thôi. Chứ thật ra cái trăm tỷ không phải vì mình mà nhờ kịch bản, nhờ ê kíp, nhờ phục trang, bối cảnh, rất nhiều thứ. Nếu như được gọi là trăm tỷ thì dành cho tất cả mọi người trong ê kíp luôn. Nhưng là do mọi người đang yêu thương mình nên mọi người hay ví von như vậy. Vì hành trình đi của mình mới có 4 vai thôi, nhưng may mắn gặp các đạo diễn lớn nên có may mắn đó”.

Chiều cao chỉ khoảng 1m50 không hề cản trở Tín Nguyễn trên con đường diễn xuất. Trái lại, vóc dáng nhỏ bé, gương mặt sáng và biểu cảm linh hoạt lại khiến cô dễ chiếm thiện cảm khán giả.

Sau ba bộ phim doanh thu khủng và vai diễn mới trong Phá đám: Sinh nhật mẹ, Tín Nguyễn đang dần định hình mình là “nàng tắc kè hoa” của điện ảnh trẻ Việt, luôn sẵn sàng thay đổi, luôn giữ năng lượng tích cực, và vẫn khiến người xem tò mò về hành trình phía trước.