Nữ Giám đốc VPBankS: Thách thức từ AI và zero-fee là động lực để nghề môi giới phát triển

Câu chuyện nghề môi giới chứng khoán dần bước sang một trang mới khi trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data và miễn phí phí giao dịch (zero-fee) xuất hiện. Nếu như trước đây, môi giới là cầu nối duy nhất giữa nhà đầu tư và thị trường, thì nay một cú chạm màn hình đã có thể thực hiện phần lớn công việc truyền thống. AI đưa ra phân tích tức thì, chatbot phục vụ 24/7, bảng giá và báo cáo miễn phí ngập tràn trên internet. Nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.

Chia sẻ tại talkshow The Investors mùa 2: The Resilent do CafeF và VPBankS đồng tổ chức, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Chứng khoán VPBank (VPBankS) – chị Nguyễn Thu Lê cũng không phủ nhận rằng nghề môi giới đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt, không chỉ giữa con người với nhau mà còn là con người với công nghệ.

Theo nữ Giám đốc, đây là thực tế không chỉ của Việt Nam mà trên toàn cầu. Nếu chỉ dừng ở việc “bấm lệnh” hay “phím hàng”, nghề môi giới chắc chắn sẽ bị thay thế. Song, đó chưa bao giờ là giá trị cốt lõi của nghề môi giới.

Dẫn từ các thị trường tài chính đã phát triển trên thế giới, chị Nguyễn Thu Lê cho rằng tư vấn đầu tư đã thành một nghề chuyên sâu. Người môi giới không chỉ nói về mã cổ phiếu, mà còn đồng hành dài hạn, từ lập kế hoạch tài chính, phân bổ tài sản, tới điều chỉnh chiến lược đầu tư khi thị trường biến động. Tại Việt Nam, với tốc độ phát triển nhanh và sự hậu thuẫn của công nghệ, nghề môi giới sẽ không biến mất mà còn phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Chị Thu Lê khẳng định nghề môi giới luôn có chỗ đứng, miễn là dám kiên định và không ngừng học hỏi. Công nghệ và AI là trợ lực, nhưng niềm tin và mối quan hệ con người vẫn là nền tảng.

“Trong khi AI có thể xử lý dữ liệu, chỉ con người mới hiểu được tâm lý, cảm xúc và mục tiêu thật sự của từng nhà đầu tư”, chị Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VPBankS chia sẻ. Điều này đồng nghĩa vai trò của môi giới đang dịch chuyển từ nhân viên đơn thuần trở thành chuyên gia tư vấn cá nhân hóa. Nghề môi giới chứng khoán không chỉ là một công việc, mà là hành trình đồng hành, nơi giá trị con người tỏa sáng ngay cả trong kỷ nguyên công nghệ.

Đúc kết quãng làm nghề của mình, nữ Giám đốc VPBankS chỉ ra ba yếu tố làm nên một môi giới giỏi. Thứ nhất là môi giới cần biết lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Mỗi nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau. Việc lắng nghe giúp tư vấn đúng giải pháp thay vì đưa ra lời khuyên chung chung.

Thứ hai, kỹ năng phân tích và ứng dụng công nghệ luôn được trau dồi. AI, Big Data hay các nền tảng phân tích là công cụ mạnh, nhưng người môi giới phải biết cách khai thác và chuyển hóa thành giá trị cho khách hàng.

Cuối cùng là khả năng quản trị cảm xúc và bản lĩnh thị trường. Khi thị trường biến động, không chỉ nhà đầu tư mà môi giới cũng bị dao động, do đó phải kiểm soát tâm lý của chính mình trước khi hỗ trợ người khác.