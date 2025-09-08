Nữ Giám đốc VPBankS lên sóng The Investors 9/9: Hành trình rẽ ngang từ nghệ sĩ violin và góc nhìn khác biệt về nghề môi giới

Trong số phát sóng ngày 9/9 của The Investors mùa 2 – The Resilient, khán giả sẽ gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng của chị Nguyễn Thu Lê – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VPBankS.

Nếu như hầu hết các khách mời trước đây đến với thị trường tài chính từ những ngả đường quen thuộc, thì hành trình của chị Thu Lê lại hoàn toàn khác biệt. Xuất thân là một nghệ sĩ violin, từng rong ruổi trên sân khấu với những bản nhạc cổ điển và học tập thêm chuyên ngành tiếng Nhật tại Trường Đại học ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội), chị Thu Lê bất ngờ rẽ ngang sang chứng khoán – một lĩnh vực khô khan tưởng chừng chẳng liên quan.

Đối diện với lĩnh vực đầy mới mẻ, chính bản tính thích khám phá và chinh phục các thử thách đã thôi thúc chị quyết tâm đầu tư, trau dồi kiến thức về ngành chứng khoán. Sự kiên định, tinh thần học hỏi đã đưa nữ Giám đốc từ một "người ngoại đạo" trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nghề môi giới chứng khoán tại Việt Nam.

Tại talkshow CafeF phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) thực hiện, nữ Giám đốc sẽ chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, những áp lực lẫn kỷ niệm khó quên trong hành trình làm môi giới, cũng như lý do chị lựa chọn đồng hành cùng một công ty chứng khoán trẻ nhưng đầy tham vọng. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện về nghề nghiệp – mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và sự thích nghi không ngừng của một người làm nghề môi giới thực thụ.

Đặc biệt, ở thời điểm AI, giao dịch zero-fee và những cú sốc thị trường đang thay đổi cách ngành chứng khoán vận hành, chị Nguyễn Thu Lê mang đến một góc nhìn khác: công nghệ có thể phân tích dữ liệu nhanh chóng, nhưng chỉ có con người – những người môi giới tận tâm – mới đủ khả năng thấu hiểu tâm lý và đồng hành cùng khách hàng trong những thời khắc khó khăn nhất.

Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VPBankS cho rằng mối quan hệ giữa người môi giới và khách hàng không chỉ đơn thuần là "mua - bán" hay "đặt lệnh – chốt lời". Đó là sự tin tưởng được xây dựng qua thời gian, bằng sự thấu hiểu, tận tâm và trung thực.



