Nữ Giám đốc VPBankS lên sóng The Investors 9/9: Hành trình rẽ ngang từ nghệ sĩ violin và góc nhìn khác biệt về nghề môi giới

08-09-2025 - 07:00 AM | Thị trường chứng khoán

Xuất phát là nghệ sĩ nhạc cổ điển, từng thử sức ở nghề phiên dịch trước khi dấn thân vào nghề môi giới chứng khoán, chị Nguyễn Thu Lê đã viết nên một hành trình khác biệt về sự kiên trì và khát vọng. Chọn bước vào nghề khi thị trường với nhiều cạnh tranh, cộng thêm thách thức từ kỷ nguyên AI và zero-fee, áp lực là điều khó tránh. Thế nhưng, nữ Giám đốc VPBankS vẫn giữ niềm tin vào sức mạnh con người – yếu tố quyết định để nghề môi giới tồn tại và đứng vững.

Nữ Giám đốc VPBankS lên sóng The Investors 9/9: Hành trình rẽ ngang từ nghệ sĩ violin và góc nhìn khác biệt về nghề môi giới- Ảnh 1.

Trong số phát sóng ngày 9/9 của The Investors mùa 2 – The Resilient, khán giả sẽ gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng của chị Nguyễn Thu Lê – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VPBankS.

Nếu như hầu hết các khách mời trước đây đến với thị trường tài chính từ những ngả đường quen thuộc, thì hành trình của chị Thu Lê lại hoàn toàn khác biệt. Xuất thân là một nghệ sĩ violin, từng rong ruổi trên sân khấu với những bản nhạc cổ điển và học tập thêm chuyên ngành tiếng Nhật tại Trường Đại học ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội), chị Thu Lê bất ngờ rẽ ngang sang chứng khoán – một lĩnh vực khô khan tưởng chừng chẳng liên quan.

Đối diện với lĩnh vực đầy mới mẻ, chính bản tính thích khám phá và chinh phục các thử thách đã thôi thúc chị quyết tâm đầu tư, trau dồi kiến thức về ngành chứng khoán. Sự kiên định, tinh thần học hỏi đã đưa nữ Giám đốc từ một "người ngoại đạo" trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nghề môi giới chứng khoán tại Việt Nam.

Tại talkshow CafeF phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) thực hiện, nữ Giám đốc sẽ chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, những áp lực lẫn kỷ niệm khó quên trong hành trình làm môi giới, cũng như lý do chị lựa chọn đồng hành cùng một công ty chứng khoán trẻ nhưng đầy tham vọng. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện về nghề nghiệp – mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và sự thích nghi không ngừng của một người làm nghề môi giới thực thụ.

Đặc biệt, ở thời điểm AI, giao dịch zero-fee và những cú sốc thị trường đang thay đổi cách ngành chứng khoán vận hành, chị Nguyễn Thu Lê mang đến một góc nhìn khác: công nghệ có thể phân tích dữ liệu nhanh chóng, nhưng chỉ có con người – những người môi giới tận tâm – mới đủ khả năng thấu hiểu tâm lý và đồng hành cùng khách hàng trong những thời khắc khó khăn nhất.

Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VPBankS cho rằng mối quan hệ giữa người môi giới và khách hàng không chỉ đơn thuần là "mua - bán" hay "đặt lệnh – chốt lời". Đó là sự tin tưởng được xây dựng qua thời gian, bằng sự thấu hiểu, tận tâm và trung thực.

Sau thành công của series talkshow truyền cảm hứng ngành chứng khoán "The Investors" (Người Đầu Tư) mùa 1, CafeF tiếp tục phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) mang đến mùa 2 - The Resilient. Các talkshow năm nay tôn vinh những nhà đầu tư kiên trì, bền bỉ vượt qua những cơn bão của thị trường để tồn tại và phát triển, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình kể lại câu chuyện đầu tư một cách chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc.

"The Investors" mùa 2 được phát sóng vào 10h00 thứ Ba hàng tuần trên Fanpage CafeF, CafeBiz và VPBankS.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank, có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, nằm trong top dẫn đầu thị trường. VPBankS liên tục mở rộng hợp tác chiến lược và làm giàu hệ sinh thái sản phẩm từ giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh đến chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu và quản lý tài sản… mang đến trải nghiệm đầu tư được cá nhân hóa theo từng khẩu vị rủi ro và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Mới đây, công ty đã ra mắt StockGuru - trợ lý đầu tư chứng khoán ứng dụng công nghệ Agentic AI đầu tiên tại Việt Nam trên nền tảng số NEO Invest. Với khả năng xử lý dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích và gợi ý đầu tư theo từng khẩu vị rủi ro, StockGuru đang từng bước định nghĩa lại cách thức nhà đầu tư tương tác với thị trường.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: The Investors

