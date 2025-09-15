Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ giới qua tuổi 40, thiếu hay đủ estrogen nhìn vào 3 thứ là LỘ HẾT

15-09-2025 - 08:14 AM | Lifestyle

Estrogen là một trong những nội tiết tố quan trọng nhất, ảnh hưởng tới cả ngoại hình và sức khỏe, tốc độ lão hoá của nữ giới.

Bước qua tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu trải qua những thay đổi âm thầm mà khó nhận ra ngay. Một số người vẫn giữ được làn da căng mịn, vóc dáng cân đối và năng lượng sống dồi dào, trong khi nhiều người khác thấy da khô sạm, cơ thể tăng cân, sức khỏe giảm sút. Nguyên nhân chính xuất phát từ estrogen - hormone chủ chốt duy trì sắc đẹp, vóc dáng và khả năng sinh sản.

Trong giai đoạn tiền mãn kinh, buồng trứng giảm dần khả năng sản xuất estrogen, tạo ra những tín hiệu cảnh báo mà nếu tinh ý quan sát, bạn có thể nhận biết cơ thể thiếu hay đủ estrogen . Muốn biết nữ giới đang đủ, thiếu hay thừa estrogen, cứ đánh giá 3 thứ này là rõ:

1. Làn da

Estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm, đàn hồi và tông màu da hồng hào. Khi hormone này ở mức cân bằng, da mềm mại, căng bóng, ít nếp nhăn và giữ được vẻ trẻ trung lâu dài nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin.

Nữ giới qua tuổi 40, thiếu hay đủ estrogen nhìn vào 3 thứ là LỘ HẾT- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở tuổi tiền mãn kinh, sự suy giảm estrogen khiến quá trình này chậm lại, dẫn tới da khô, chùng nhão và xuất hiện nếp nhăn sớm, đặc biệt là vùng mặt, cổ và tay. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của tình trạng thiếu hormone.

Ngược lại, trong những trường hợp estrogen dư thừa, da có thể bị tăng sắc tố, xuất hiện nám hoặc mụn nội tiết, thường gặp khi hormone thay thế không kiểm soát. Quan sát làn da là cách đơn giản nhưng hữu ích để phần nào đánh giá trạng thái nội tiết.

2. Kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt phản ánh trực tiếp nồng độ estrogen trong cơ thể. Phụ nữ có hormone cân bằng thường có chu kỳ đều đặn, ít đau bụng kinh, khả năng rụng trứng và sinh sản ổn định.

Khi estrogen suy giảm, lớp niêm mạc tử cung không đủ dày, chu kỳ trở nên bất thường, có thể kéo dài hoặc rút ngắn, thậm chí mất kinh hoàn toàn, dẫn tới nguy cơ mãn kinh sớm và khó thụ thai.

Ngoài ra, thừa estrogen cũng không hoàn toàn có lợi, bởi nó có thể gây đa kinh, ra máu giữa kỳ và làm triệu chứng tiền kinh nguyệt nặng hơn. Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt là cách hiệu quả để nhận biết tình trạng nội tiết, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh khi hormone bắt đầu giảm dần.

3. Dáng người

Estrogen giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì vóc dáng nữ tính, giúp phân bổ mỡ hợp lý và tạo đường cong mềm mại ở vòng 1, vòng 3 và hông.

Nữ giới qua tuổi 40, thiếu hay đủ estrogen nhìn vào 3 thứ là LỘ HẾT- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi hormone giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, chất béo dễ tích tụ ở bụng, chân và bắp tay. Đồng thời, mô vú co lại, vòng 1 chảy xệ, cơ hông và cơ bắp yếu đi, khiến đường cong cơ thể mất đi và ngoại hình trông già hơn tuổi.

Ngược lại, phụ nữ đủ estrogen thường duy trì vóc dáng cân đối, cơ thể mềm mại, vòng 1 và vòng 3 săn chắc. Trong một số trường hợp estrogen dư thừa, mỡ tập trung chủ yếu ở bụng, làm vóc dáng mất cân đối và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu, QQ

52 tuổi, Lý Băng Băng gây sốt với vóc dáng trẻ trung: Thói quen chạy bộ 19 năm cuối cùng cũng được tiết lộ

Theo Minh Chiến

Thanh niên Việt

