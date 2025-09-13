52 tuổi, Lý Băng Băng gây sốt với vóc dáng trẻ trung: Thói quen chạy bộ 19 năm cuối cùng cũng được tiết lộ

Trong loạt ảnh mới, Lý Băng Băng gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn, làn da sáng mịn chẳng khác nào phụ nữ ngoài 30. Điều này khiến khán giả nhớ lại khoảnh khắc năm 2019, khi cô mặc áo ba lỗ trắng, quần legging đen, vừa bế cừu non vừa chạy tung tăng trên thảo nguyên Tân Cương. Hình ảnh đầy sức sống ấy từng được ca ngợi là “tuổi 40 rực rỡ như tuổi 20”.

Không chỉ vậy, Lý Băng Băng nhiều lần chia sẻ video chạy bộ cùng cha 74 tuổi bên bờ biển. Hình ảnh hai cha con bước chạy nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống đã khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

19 năm kiên trì với một thói quen

Ít ai biết rằng Lý Băng Băng đã duy trì thói quen chạy bộ suốt 19 năm. Ban đầu, động lực chỉ là… giảm cân. Cô từng thẳng thắn chia sẻ: "Lúc đầu tôi thấy chạy cực kỳ nhàm chán, chỉ có thể vừa chạy vừa xem phim cho đỡ dài. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể giảm cân, tôi mới ép mình kiên trì.”

Dần dần, từ sự gượng ép ban đầu, cô bắt đầu cảm nhận lợi ích rõ rệt: “Mỗi lần chạy, tất cả áp lực và điều không vui đều theo mồ hôi tan biến. Người trở nên thông suốt cả trong lẫn ngoài.”

Từ đó, chạy bộ trở thành thói quen không thể thiếu. Suốt gần 20 năm, cô đều đặn dậy lúc 5 giờ sáng, chạy một tiếng đồng hồ bất kể nắng mưa. Chính sự kỷ luật ấy đã giúp nữ diễn viên giữ trọn vóc dáng thanh xuân.

Khoa học chứng minh chạy bộ giúp tăng cường tuần hoàn máu, kích thích não bộ hoạt động hiệu quả. Với Lý Băng Băng, mỗi buổi chạy là một cách “nạp năng lượng” mới cho tinh thần.

Cô thừa nhận sau khi chạy, đầu óc sáng suốt, tập trung hơn và nhiều khi còn nảy ra ý tưởng sáng tạo. Không chỉ là bài tập thể chất, chạy bộ còn trở thành “liều thuốc tinh thần” giúp tâm trạng cô luôn tích cực, ít lo âu, ít căng thẳng.

Chính vì vậy, mỗi khi thấy căng thẳng, Lý Băng Băng lại xỏ giày chạy vài vòng, và sự bất an dường như biến mất cùng mồ hôi.

Ngoài chạy bộ, Lý Băng Băng cực kỳ yêu thích trượt tuyết

Bên cạnh chạy bộ, Lý Băng Băng cũng yêu thích các môn thể thao vận động khác như trượt tuyết. Trên trang cá nhân của mình, Lý Băng Băng thường xuyên chia sẻ các clip đi tập luyện trượt tuyết ở các khu vực khác nhau như 1 niềm vui cho bản thân mình.

Ăn uống khoa học, sống chậm và hạnh phúc

Song hành cùng thể thao, Lý Băng Băng áp dụng chế độ ăn khoa học: mỗi bữa chỉ ăn 70% no, hạn chế đồ ăn vặt, dùng hoa quả thay đồ ngọt. Cô coi đây là cách nuôi dưỡng cơ thể lành mạnh và giữ cho làn da luôn tươi tắn.

Đặc biệt, ở tuổi 52, thay vì miệt mài tranh giành ánh đèn sân khấu, cô chọn sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho cha mẹ và những chuyến đi. Trong loạt ảnh mới tại Trương Gia Giới, cả gia đình nữ diễn viên cùng nhau tận hưởng không khí trong lành, gương mặt ai nấy đều trẻ trung, rạng rỡ.

Không ít người cho rằng Lý Băng Băng có thể duy trì lối sống này bởi đã đạt được tự do tài chính, không cần mưu sinh vất vả. Nhưng quan trọng hơn, cô đã rèn được thói quen và biến sự kỷ luật thành một phần của cuộc sống.

Làn da tuổi ngoài 50 của Lý Băng Băng

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Băng Băng chứng minh một chân lý giản dị: vẻ đẹp bền vững không đến từ dao kéo hay mỹ phẩm xa xỉ, mà đến từ sự nghiêm túc kỷ luật với bản thân và kiên trì. Chính lối sống khoa học, tinh thần lạc quan và quyết tâm bền bỉ đã giúp cô giữ mãi vẻ ngoài rạng rỡ như thanh xuân.

Đó không chỉ là cách giữ dáng, giữ nhan sắc, mà còn là bài học sống khỏe, sống hạnh phúc cho bất kỳ ai.