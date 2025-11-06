Nữ kế toán chuyển nhầm lương 2 lần cho 17 nhân viên gây thiệt hại 175 triệu đồng, tòa phán quyết: “Chỉ cần bồi thường cho công ty 7,5 triệu đồng”

Người phụ nữ họ Điền là kế toán tại một công ty bất động sản ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cô Điền có nhiệm vụ chính là thanh toán tiền lương cho nhân viên trong các dự án của công ty. Tuy nhiên, sau khi cô Điền nghỉ việc, ban lãnh đạo công ty mới phát hiện ra nhiều bất thường trong công tác kế toán mà cô phụ trách. Cụ thể, trong cùng một tháng, nữ kế toán này đã chuyển hai lần tiền lương cho 17 nhân viên thuộc một dự án, khiến tổng số tiền bị chuyển trùng lên tới hơn 47.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng).

Điều trớ trêu là khi sai sót được phát hiện, dự án nói trên đã dừng hoạt động. Tất cả 17 nhân viên được nhận lương trùng đều đã nghỉ việc, khiến công ty không thể liên hệ, cũng như không thể thu hồi lại khoản tiền đã chi trả nhầm.

Cho rằng sai sót của cô Điền là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng, công ty bất động sản này đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu cô bồi thường toàn bộ số tiền hơn 47.000 NDT. Đại diện công ty lập luận rằng, quy trình chuyển lương luôn yêu cầu người thực hiện nhập mã xác nhận và hoàn tất nhiều bước kiểm tra. Do đó, việc chuyển nhầm không thể coi là lỗi nhỏ hay sơ suất thông thường mà là hành vi “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp.

Đáp lại, cô Điền phủ nhận việc mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự cố này. Tại phiên tòa, cô cho rằng bản thân chỉ làm nhiệm vụ chuyển tiền dựa trên danh sách lương do các bộ phận khác cung cấp. Theo lời cô, có khả năng bảng lương hoặc phiếu thanh toán đã bị lập sai, dẫn đến việc cô chỉ thực hiện đúng theo danh sách có sẵn mà không nhận ra lỗi trùng.

(Ảnh minh họa)

Sau khi xem xét các chứng cứ, tòa án Thượng Hải xác định rằng cô Điền là kế toán duy nhất tại cơ sở kinh doanh liên quan. Trong thời điểm xảy ra vụ việc, cô cũng không có bằng chứng cho thấy có người khác thực hiện việc chuyển khoản hoặc nhập mã xác nhận thay mình. Do đó, tòa kết luận chính cô là người đã thực hiện việc trả lương trùng cho 17 nhân viên và phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả phát sinh.

Theo nhận định của tòa, việc chi trả cùng một mức lương cho cùng một người trong cùng một ngày là điều bất hợp lý rõ ràng. Với vai trò kế toán, cô Điền cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát tài chính và có nghĩa vụ rà soát các khoản thanh toán để tránh phát sinh chi trả ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, tòa cũng chỉ ra rằng công ty bất động sản không hoàn toàn vô can. Sau khi nhận được báo cáo sai sót, doanh nghiệp này không triển khai các biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả, như truy thu số tiền từ những nhân viên đã nhận thừa hoặc gửi thông báo pháp lý yêu cầu hoàn trả. Việc thiếu hành động kịp thời này là nguyên nhân khiến thiệt hại trở nên nghiêm trọng và kéo dài.

Theo thẩm phán, Luật Hợp đồng Lao động Trung Quốc hiện chưa có quy định cụ thể về việc người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động trong trường hợp gây thiệt hại do lỗi trong quá trình làm việc. Trong thực tiễn xét xử, tòa án thường coi những tổn thất xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người lao động là rủi ro kinh doanh mà người sử dụng lao động phải chấp nhận.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nếu người lao động cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng, họ vẫn có trách nhiệm bồi thường tương xứng. Mức bồi thường được xác định dựa trên mức độ lỗi, hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của người gây ra thiệt hại, nhằm đảm bảo tính nhân đạo và công bằng trong quan hệ lao động.

Từ các yếu tố trên, tòa án Thượng Hải tuyên bố cô Điền phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng). Con số này được cho là hợp lý để thể hiện trách nhiệm cá nhân, nhưng không vượt quá khả năng chi trả của người lao động.

Không đồng tình với phán quyết, công ty bất động sản đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu xem xét lại toàn bộ vụ việc. Tuy nhiên, tòa án cấp trên vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, khẳng định quyết định ban đầu là đúng quy định pháp luật.

(Theo Sohu)