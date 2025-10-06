Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt

06-10-2025 - 07:29 AM | Lifestyle

Ở tuổi U40, Kim Tuyến vẫn được mệnh danh là "nữ diễn viên đẹp bậc nhất Việt Nam".

Từ “Phụ nữ thế kỷ 21” đến danh hiệu NSƯT

NSƯT Kim Tuyến sinh năm 1987, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt hơn 15 năm qua. Cô bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khi mới 19 tuổi đã gây chú ý khi giành giải Nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 (năm 2006). Thành công này mở ra cánh cửa để cô đến với phim ảnh, khởi đầu cho một hành trình dài nhiều thử thách và nỗ lực không ngừng.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 1.

Kim Tuyến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Việt

Không được đào tạo bài bản về diễn xuất ngay từ đầu, Kim Tuyến vẫn nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ gương mặt điện ảnh, lối diễn tinh tế và khả năng nhập vai sâu. Những năm 2008-2010, cô liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình ăn khách như Chuyện tình đảo ngọcNhững đứa con thành phốTuổi thanh xuân

Vai diễn trong Chuyện tình đảo ngọc mang về cho Kim Tuyến giải Cánh Diều Vàng 2009 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Từ đó, Kim Tuyến được xem là “gương mặt vàng” của phim truyền hình phía Nam.

Nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế với giải Ngôi Sao Xanh 2014, Cánh Diều Vàng 2016 cho Tuổi thanh xuân, và Cánh Diều Vàng 2018 với Mộng phù hoa. Năm 2024, ở tuổi 37, cô được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận hơn 17 năm cống hiến miệt mài cho nghệ thuật.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 2.

Kim Tuyến hiện vẫn là cái tên được săn đón trong nhiều dự án truyền hình và phim điện ảnh, nhờ lối diễn đa dạng, từ bi kịch đến tâm lý, từ nữ chính hiền lành đến nhân vật phản diện sắc sảo.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Kim Tuyến còn theo học Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mong muốn sau này có thể truyền đạt kinh nghiệm và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Ngoài ra, Kim Tuyến còn "mát tay" trong công việc kinh doanh. Nhờ đó, cô có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nữ diễn viên hiện sở hữu 1 căn nhà mặt tiền ở Quận 1 cũ, TP.HCM dùng để mở quán cà phê và sống cùng con gái tại căn hộ cao cấp ở Quận 7 cũ, TP.HCM.

Được mệnh danh "nữ diễn viên đẹp bậc nhất Việt Nam"

Ở tuổi gần 40, Kim Tuyến vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, dịu dàng. Nhiều khán giả nhận xét cô là “một trong những diễn viên đẹp bậc nhất màn ảnh Việt hiện nay”.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 3.

Sắc vóc quyến rũ của Kim Tuyến

Sở hữu chiều cao 1m72, vóc dáng gợi cảm và gương mặt mang nét Á Đông đằm thắm, Kim Tuyến thường xuyên được giao những vai nữ chính có chiều sâu tâm lý, vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Báo chí ví Kim Tuyến là “mỹ nhân không tuổi” của showbiz Việt. Cô hiếm khi phẫu thuật thẩm mỹ, giữ vẻ đẹp tự nhiên bằng chế độ sống lành mạnh như tập yoga, chạy bộ, ăn uống khoa học và luôn giữ tâm thế tích cực.

Ngoài nhan sắc, Kim Tuyến còn được khen ngợi ở thần thái. Mỗi lần xuất hiện trong sự kiện hay trên thảm đỏ, cô luôn chọn phong cách thanh lịch, tối giản nhưng tinh tế, vừa sang trọng, vừa không phô trương. Ở các bộ ảnh cá nhân, Kim Tuyến thường chọn tông màu tự nhiên, nụ cười nhẹ và ánh mắt trầm lắng, phản chiếu một vẻ đẹp chín muồi, tự tin và độc lập.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 4.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 5.

Ở tuổi U40, Kim Tuyến vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ

Chia tay đại gia ngân hàng khi mới ngoài 20, U40 chưa muốn đi bước nữa

Trong chương trình The Khang Show phát sóng tối 4/10 vừa qua, Kim Tuyến trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ khi mới hơn 20 tuổi.

Nữ diễn viên kể, cô kết hôn năm 2008 với một doanh nhân, đại gia làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sau vài tháng quen biết do được gia đình giới thiệu. Thời điểm ấy, vì thiếu kinh nghiệm sống và khao khát có mái ấm, cô đồng ý bước vào hôn nhân khi tình cảm chưa đủ sâu sắc.

"Nhiều người đồn tôi lấy chồng sớm vì có bầu, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với vú em do cha mẹ đi làm suốt, nên thường tưởng tượng cảnh cả nhà cùng đi chơi"," cô chia sẻ.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 6.

Dù xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng chuyện tình cảm của Kim Tuyến khá trắc trở

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không như mơ. Cả hai khác biệt về suy nghĩ và định hướng, cộng thêm áp lực tài chính khi khủng hoảng kinh tế 2008 nổ ra. Sau thời gian ngắn, họ quyết định ly hôn. Khi đó, con gái đầu lòng của cô mới vài tháng tuổi.

Thời điểm đó, để nuôi con, cô làm việc không ngừng nghỉ, nhận liên tục các vai chính, thuê vú em trông con ban ngày. Có những ngày quay từ sáng đến khuya, cô chỉ kịp nhìn con ngủ. "Tôi tiếc vì không ở bên con nhiều hơn, nhưng khi đó không còn lựa chọn nào khác," cô trải lòng.

Nhờ nỗ lực và đam mê nghề, Kim Tuyến dần ổn định cuộc sống. Con gái của cô hiện đã lớn, học trường quốc tế, là nguồn động lực lớn nhất để nữ nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu.

Nữ NSƯT chia tay đại gia ngân hàng, một mình nuôi con, U40 giàu sang, đẹp bậc nhất showbiz Việt- Ảnh 7.

Nữ diễn viên hiện hài lòng với cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con gái

Sau ly hôn, Kim Tuyến không vội vàng bước vào mối quan hệ mới. Cô thẳng thắn: "Tôi cũng có lúc thấy cô đơn khi nhìn người khác hạnh phúc, nhưng cảm giác đó qua nhanh. Nỗi sợ lớn hơn là nếu yêu ai đó, tôi sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp".

Hiện tại, ở tuổi U40, Kim Tuyến vẫn chọn sống độc lập và tập trung cho công việc. Cô dành phần lớn thời gian cho phim ảnh, giảng dạy kỹ năng diễn xuất và chăm sóc con gái.

Vợ đại gia đẹp như minh tinh của nam NSƯT là Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam

Theo Lâm Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
NSƯT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong "biệt thự điên" 51 tỷ, cao 30m, xây theo trí tưởng tượng suốt 10 năm của một nông dân Trung Quốc

Bên trong "biệt thự điên" 51 tỷ, cao 30m, xây theo trí tưởng tượng suốt 10 năm của một nông dân Trung Quốc Nổi bật

Mua được gần 2 cây vàng, có 80 triệu tiết kiệm: Tâm sự của cô gái 20 tuổi khiến nhiều người rén ngang

Mua được gần 2 cây vàng, có 80 triệu tiết kiệm: Tâm sự của cô gái 20 tuổi khiến nhiều người rén ngang Nổi bật

Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế

Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế

08:16 , 06/10/2025
Trường Giang công khai ảnh rõ nét dung mạo con trai

Trường Giang công khai ảnh rõ nét dung mạo con trai

07:58 , 06/10/2025
Bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 đón Trung thu: Giàu có nhiều, nhưng kiểu này "đáng sợ"

Bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 đón Trung thu: Giàu có nhiều, nhưng kiểu này "đáng sợ"

07:55 , 06/10/2025
3 cách đơn giản tôi áp dụng từ tuổi 35 - giờ tuổi hưu không còn lo lắng tiền bạc

3 cách đơn giản tôi áp dụng từ tuổi 35 - giờ tuổi hưu không còn lo lắng tiền bạc

06:32 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên