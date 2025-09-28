Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', kẻ lạ nhắn tin cho người nhà đòi tiền chuộc

28-09-2025 - 09:40 AM | Kinh tế số

Nữ sinh viên bị nhóm người giả danh công an đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để "chứng minh trong sạch".

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội; là sinh viên đang theo học tại một trường đóng trên địa bàn phường) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', kẻ lạ nhắn tin cho người nhà đòi tiền chuộc- Ảnh 1.

Nữ sinh viên bị "bắt cóc online" được lực lượng công an giải cứu. (Ảnh: C.A)

Trước đó, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi video, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Với thủ đoạn tinh vi, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu thành công nữ sinh viên tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý!

Theo Thanh Ba

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước thu thập khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước thu thập khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo Nổi bật

Một tính năng mới trên Zalo mà người dùng cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi

Một tính năng mới trên Zalo mà người dùng cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi Nổi bật

EVNSPC cảnh báo tình trạng giả danh nhân viên điện lực lừa đảo cài ứng dụng chăm sóc khách hàng chiếm đoạt tiền

EVNSPC cảnh báo tình trạng giả danh nhân viên điện lực lừa đảo cài ứng dụng chăm sóc khách hàng chiếm đoạt tiền

21:53 , 27/09/2025
Doanh nghiệp công nghệ Việt kinh doanh hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế

Doanh nghiệp công nghệ Việt kinh doanh hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế

19:45 , 27/09/2025
Nhiều sinh viên được Công an Hà Nội giải cứu khỏi một chiêu trò lừa đảo

Nhiều sinh viên được Công an Hà Nội giải cứu khỏi một chiêu trò lừa đảo

18:07 , 27/09/2025
Ấn Độ: Hơn 270 nghìn giao dịch ngân hàng bị rò rỉ trên nền tảng Amazon

Ấn Độ: Hơn 270 nghìn giao dịch ngân hàng bị rò rỉ trên nền tảng Amazon

18:02 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên