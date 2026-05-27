Nút giao phía Tây Hà Nội sắp xây cầu vượt hơn 821 tỷ đồng nhìn từ trên cao

Theo Đào Đạt/VTC News
27-05-2026 - 09:44 AM
Khu vực nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 trước khi xây cầu vượt.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn và Quốc lộ 6 với tổng mức đầu tư hơn 821 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, nơi nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải phương tiện.
Theo đó, dự án được triển khai trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Hà Đông và Dương Nội. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 5/2026, khu vực nút giao Lê Trọng Tấn và đường Quang Trung luôn đông phương tiện. Vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, dòng ô tô, xe máy nối dài theo nhiều hướng di chuyển qua khu vực này.
Trên tuyến Lê Trọng Tấn, đoạn từ ngã tư Quang Trung kéo dài tới khu đô thị Park City thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Nhiều thời điểm, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt ở hướng từ Hà Đông đi về trung tâm thành phố.
Trong khi đó, hướng từ khu đô thị Văn Phú, việc đi lại thuận lợi hơn nhưng mật độ xe vẫn khá lớn.
Hiện khu vực quanh tuyến Lê Trọng Tấn tập trung hàng loạt khu đô thị, chung cư như Văn Khê, Văn Phú, Dương Nội, Kiến Hưng. Dân số tăng nhanh trong nhiều năm trở lại đây khiến áp lực lên hạ tầng giao thông ngày càng lớn.
Đây cũng là khu vực có hệ thống giao thông nhiều tầng với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông chạy phía trên đường Quang Trung. Bên dưới là làn buýt nhanh BRT, cầu vượt đi bộ cùng hệ thống đường gom và đèn tín hiệu giao thông.
Dù vậy, tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. Nhiều người dân cho rằng hạ tầng hiện hữu không còn đáp ứng được lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. “Tôi đi làm qua nút giao này gần như mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, xe đông kín các hướng, có hôm phải chờ nhiều nhịp đèn mới đi qua được”, anh Nguyễn Văn Công, người dân phường Hà Đông, cho biết.
Chị Lê Thu Trang, sống tại khu đô thị Văn Khê, cho rằng số lượng cư dân quanh khu vực tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa được mở rộng tương xứng. “Các tuyến đường quanh đây giờ lúc nào cũng đông xe. Nếu cầu vượt hoàn thành, việc đi lại chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều”, chị Trang nói.
Theo thiết kế, cầu vượt được xây dựng theo hướng Lê Trọng Tấn đi Văn Khê với quy mô 4 làn xe. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 1.000 m, trong đó phần cầu chính dài khoảng 668 m, mặt cắt ngang rộng 16 m.
Ngoài hạng mục cầu vượt, dự án còn bao gồm việc tổ chức lại giao thông, điều chỉnh vỉa hè, dải phân cách, hệ thống cây xanh, đèn tín hiệu và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.
Nút giao Lê Trọng Tấn và Quốc lộ 6 từ lâu được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc của khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Việc triển khai cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông trên trục Quốc lộ 6, đồng thời cải thiện kết nối giao thông giữa các khu đô thị phía Tây với trung tâm thành phố.
