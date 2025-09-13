Ở Hà Nội có nhà có xe, kiếm 60 triệu/tháng: Cặp vợ chồng vẫn quyết định về quê, thu nhập giảm 20 triệu vẫn ok!

Khoảng thời gian gần đây, có không ít gia đình quyết định bỏ phố về quê. Có người về quê vì quá "ngộp thở" với chi phí sống đắt đỏ ở thành phố, từ tiền thuê nhà cho tới tiền ăn uống, học tập của con cái. Cũng có người về quê vì muốn ở gần gia đình, muốn có không gian sống thoải mái, thoáng đãng hơn.

Thay đổi môi trường sống là một quyết định lớn và đi kèm với đó cũng là không ít sự đánh đổi, dù lý do về quê của mỗi người có thể sẽ khác nhau. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Ở Hà Nội, vợ chồng cô có nhà, có xe, có mức thu nhập khá tốt - 60 triệu/tháng/2 người, nhưng sau cùng, cả 2 vẫn thống nhất dọn về Hải Phòng ở hẳn.

Về quê thu nhập giảm 20 triệu, còn 40 triệu/tháng

Trong bài chia sẻ của mình, cô vợ cho biết năm nay vợ chồng cô đều 33 tuổi, kết hôn năm 2020, tới năm 2022 thì vợ chồng mua được 1 căn chung cư ở Hà Nội. Sang tới năm 2023 thì mua thêm được 1 chiếc ô tô. Để tậu được cả nhà và xe trong vòng 2 năm, vợ chồng cô cũng phải vay tiền, hiện còn nợ 200 triệu.

Nếu so với tìa sản hiện có, cùng mức thu nhập 60 triệu/tháng, khoản nợ này cũng không phải quá lớn. Cuộc sống của gia đình ở Hà Nội nhìn chung vẫn ổn.

"Bọn mình quyết định về quê Hải Phòng sinh sống. Chồng mình bảo về quê sống an nhàn thôi, chứ Hà Nội xô bồ quá. Nếu ở Hà Nội thì chồng mình kiếm được khoảng 50 triệu/tháng, về Hải Phòng, anh cũng đã xin được việc ở khu công nghiệp, lương 30 triệu/tháng còn thu nhập của mình thì không thay đổi mấy.

Bản vẽ căn nhà vợ chồng cô đang xây ở quê

Mình thì nghe theo chồng, về quê gần ông bà nội - ngoại, bố mẹ cũng cho mảnh đất và vợ chồng mình cũng đang xây nhà rồi. Lần trước chồng mình quyết liều mua nhà, mình cũng hơi lo nhưng giờ thì thấy nghe chồng là đúng. Hy vọng lần này bọn mình cũng sớm ổn định cuộc sống ở quê, dù giờ mình vẫn còn lo thật" - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình và ủng hộ quyết định bỏ phố về quê của cặp vợ chồng này. Dù sao Hải Phòng cũng là thành phố sôi động, không kém Hà Nội là mấy. Tình hình tài chính ổn định rồi thì chẳng gì bằng về quê, sống gần bố mẹ.

"Về quê thu nhập giảm nhưng có thể cho thuê nhà ở Hà Nội để bù vào, cũng vẫn ổn thôi mom đừng lo quá. Xây được nhà thế kia ở quê thì sướng hơn hẳn ở chung cư ở Hà Nội rồi, còn được gần bố mẹ nữa, chẳng gì bằng" - Một người cảm thán.

"Mình mà có tiền xây nhà ở quê thì mình cũng về quê ở luôn chẳng cần nghĩ nhiều. Giờ gọi là ở quê thôi nhưng nhiều nơi cũng phát triển rồi, siêu thị lớn nhỏ đủ hết, điều kiện học hành của các con cũng thế nên chẳng lo về quê buồn hay việc học của con bị ảnh hưởng" - Một người bày tỏ.

"Vợ chồng thế này là cũng rất đồng lòng đấy chứ. Chắc mom đang lo khoản nợ 200 triệu, giờ đang xây nhà nữa thì bảo không lo cũng khó, nhưng so với tình hình thu nhập và tài sản hiện có thì 200 triệu cũng nhỏ thôi, cố gắng 1-2 năm là trả xong à" - Một người động viên.

Thu nhập giảm khi về quê: Cần lưu ý 2 điều này để đảm bảo tình hình tài chính được ổn định!

1/ Cân đối lại chi tiêu

Khi quyết định rời thành phố để về quê sinh sống, đa số mọi người đều phải chấp nhận một thực tế là mức thu nhập sẽ giảm đáng kể so với trước kia. Điều này kéo theo một yêu cầu tất yếu: chi tiêu phải được cân đối lại.

Ảnh minh họa

Những khoản từng là thói quen tiêu xài ở thành phố như cà phê mỗi sáng, ăn ngoài thường xuyên hay mua sắm tiện ích công nghệ, đều cần được đặt lại câu hỏi: "Có thực sự cần thiết không?" . Ở quê, chi phí sinh hoạt vốn thấp hơn, nhưng nếu giữ nguyên lối sống cũ thì tiền bạc vẫn sẽ hao hụt nhanh chóng.

Thay vì nhìn vào số tiền bị mất đi do thu nhập giảm, hãy tập trung vào cách cắt bỏ những chi phí không còn phù hợp. Việc này không chỉ giúp dòng tiền hàng tháng ổn định, mà còn tạo ra cảm giác chủ động, rằng mình làm chủ tình hình thay vì bị động chạy theo nó. Khi tài chính được sắp xếp hợp lý, cuộc sống ở quê sẽ bớt áp lực.

2/ Ưu tiên tiết kiệm, tích sản trước

Một trong những sai lầm thường gặp khi thu nhập giảm là con người dễ có tâm lý "chờ khi nào dư thì mới tiết kiệm". Nguyên tắc quan trọng nhất vẫn luôn là khi có bất kỳ khoản thu nhập nào, hãy trích ngay một phần cho tiết kiệm hoặc tích sản. Số tiền đó có thể đưa vào một quỹ khẩn cấp để phòng rủi ro, hoặc gửi vào các kênh an toàn như tiết kiệm ngân hàng, bảo hiểm, hay thậm chí là tích góp dần để mua đất, mua vàng.

Cách làm này tạo ra "tấm đệm" tài chính, giúp gia đình yên tâm hơn nếu có sự cố bất ngờ như ốm đau hay mất mùa. Hơn thế, việc ưu tiên tiết kiệm trước còn rèn cho bản thân một thói quen kỷ luật. Ở quê, tốc độ kiếm tiền có thể chậm hơn, nhưng nếu biết tích sản đều đặn, sau vài năm sẽ hình thành một nền tảng tài chính bền vững, đủ để sống an tâm.