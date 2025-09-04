Ông bà xưa truyền: Trồng 3 loại cây này trước cổng, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ

Vì sao người xưa coi trọng cổng nhà?

Trong quan niệm phong thủy, cổng nhà là nơi đón khí vào, cũng là “miệng ngôi nhà”. Khí tốt đi vào thì gia đình thịnh vượng, khí xấu tràn đến thì dễ gặp tai ương. Vì vậy, việc trồng cây trước cổng không chỉ để làm đẹp, tạo bóng mát mà còn mang ý nghĩa “giữ cửa – đón lộc”.

Ông bà xưa thường truyền lại: “Nhà nào trồng đúng cây trước cổng thì quý nhân sẽ ghé, phúc lộc vào, con cháu gặp may mắn”. Dưới đây là 3 loại cây được coi là may mắn nhất khi đặt trước cổng.

1. Cây cau cảnh – biểu tượng thanh cao, yên bình

Người xưa dặn: Nhà có cau trước ngõ, con cháu giữ được nếp sống ngay thẳng, lễ nghĩa.

Ý nghĩa: Cau cao vút, tán nhỏ, không che ánh sáng, giúp nhà luôn sáng sủa, sạch sẽ. Đồng thời tượng trưng cho sự trong sạch, gia đạo yên ổn.

Phong thủy: Cau thuộc hành Mộc, hợp nhiều mệnh, đặc biệt tốt cho gia đạo và sức khỏe.

Vị trí trồng: Hai bên cổng hoặc hàng cau dọc lối đi, vừa đẹp vừa tạo cảm giác thanh bình.

2. Cây tre/trúc – bền bỉ, mang quý nhân đến nhà

Người xưa tin: Tre trúc dẻo dai, vững chãi, dù bão tố cũng không gãy. Đặt trước cổng để xua tà khí, hút quý khí.

Ý nghĩa: Tre trúc biểu trưng cho sự trường thọ, may mắn và khí chất quân tử. Người xưa tin rằng có tre trước nhà thì con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ, gia đình thuận hòa.

Phong thủy: Thuộc hành Mộc, rất hợp khi đặt ở hướng Đông và Đông Nam.

Vị trí trồng: Hai bên cổng hoặc góc sân gần lối ra vào.

3. Cây lộc vừng – tiền tài, phúc lộc nở rộ

Ông bà xưa nói: Lộc vừng nở hoa đỏ rực là điềm báo tài lộc, may mắn kéo đến.

Ý nghĩa: Tên “Lộc” gắn với tài lộc, “Vừng” tượng trưng cho sự tích tụ nhỏ nhưng bền lâu. Người xưa tin rằng lộc vừng trước cổng giúp gia chủ hút may mắn, quý nhân thường ghé chơi.

Phong thủy: Cây hợp hành Hỏa và Mộc, thích hợp với người mệnh Hỏa, Mộc, Thổ.

Vị trí trồng: Trước sân, ngay lối vào để hoa đỏ rực chào đón khách.

Lưu ý khi trồng cây trước cổng

Ông bà xưa cũng dặn kỹ:

- Không trồng cây to, rễ lớn (đa, bàng…) vì dễ che sáng, hút khí tốt.

- Giữ cây xanh tươi, không để khô héo vì cây úa tàn tượng trưng cho tài lộc suy.

- Tỉa gọn tán cây để không che chắn lối vào, giữ cổng luôn sáng và thông thoáng.

Bảng tóm tắt 3 loại cây quý nhân

Cây cảnh Ý nghĩa phong thủy Lời dặn ông bà Vị trí trồng phù hợp Cau cảnh Thanh cao, yên bình, lễ nghĩa “Nhà có cau, gia đạo yên ổn” Hai bên cổng, lối đi Tre/Trúc Bền bỉ, hút quý nhân “Tre trước nhà, quý nhân đến” Góc sân, cổng vào Lộc vừng Tài lộc, phúc khí, may mắn “Hoa nở đỏ, lộc vào nhà” Trước sân, lối vào

Người xưa luôn xem cây trước cổng là "lá chắn phong thủy" và "điểm mời khí". Trồng cau cảnh, tre trúc hay lộc vừng không chỉ làm đẹp không gian mà còn giữ cho gia đạo yên ổn, tiền bạc hanh thông.