Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng mức phí một lần là 100.000 USD cho những người xin thị thực H-1B mới. Biện pháp này không áp dụng cho những người gia hạn visa hoặc đang sở hữu thị thực, và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ chu kỳ tiếp theo, ngoại trừ những người được cấp visa trong chu kỳ 2025.

Chương trình H-1B cho phép các công ty Mỹ bảo lãnh cho người lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn như nhà khoa học, kỹ sư và lập trình viên máy tính làm việc tại Mỹ trong ba năm, có thể gia hạn thêm 3 năm nữa.

Trước khi có thông báo mới này, mức phí thị thực H-1B dao động từ khoảng 2.000 đến 5.000 USD tùy thuộc vào quy mô của nhà tuyển dụng và các chi phí liên quan.

Visa H-1B là loại thị thực không định cư, được chính phủ Mỹ thiết kế nhằm thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật, y khoa, tài chính và nghiên cứu khoa học là những nơi tập trung nhiều nhất số lao động H-1B.

Theo CTCK Vietcap, việc tăng phí mạnh như vậy có thể gây ra những thách thức cho việc sắp xếp nguồn nhân lực và làm tăng nhẹ chi phí lao động cho các công ty dịch vụ CNTT hoạt động tại Mỹ, bao gồm FPT và các công ty Ấn Độ.

Theo FPT, hiện tại công ty có vài chục nhân viên tại chỗ ở Mỹ theo thị thực H-1B (chiếm ~6% tổng số nhân viên tại chỗ ở Mỹ của FPT và chiếm chưa đến 0,2% tổng số nhân viên của Công ty TNHH Phần mềm FPT - FPT Software).

Ngoài ra, vì quy định mới chỉ áp dụng cho các ứng viên H-1B mới, FPT dự kiến tác động sẽ không đáng kể.

"Chúng tôi cho rằng tác động tiêu cực lớn hơn có thể sẽ rơi vào các nhà cung cấp dịch vụ CNTT của Ấn Độ do doanh thu của họ tập trung nhiều hơn vào thị trường Mỹ và số lượng nhân viên tại chỗ lớn hơn tại Mỹ theo diện thị thực H-1B (trung bình 1% tổng số nhân viên của các công ty dịch vụ CNTT của Ấn Độ, theo tính toán của chúng tôi)" - báo cáo viết.﻿

Vietcap cũng lưu ý rằng các công ty dịch vụ CNTT thường sử dụng mô hình cung cấp dịch vụ “bestshore”, kết hợp các nhóm nhân sự tại chỗ (onsite), gần quốc gia sở tại (nearshore) và ngoài quốc gia sở tại (offshore).

Quy định mới chủ yếu có thể làm tăng chi phí lao động đối với nhân viên tại chỗ mới tại Mỹ (những người quản lý mối quan hệ với khách hàng và giám sát việc cung cấp dịch vụ), trong khi chi phí lao động cho nhân viên tại chỗ hiện tại sẽ không thay đổi.

Ngoài ra, các chuyên gia tin rằng các nhóm gần quốc gia sở tại (chủ yếu ở Mỹ Latinh, chịu trách nhiệm phát triển và kiểm thử dự án và hợp tác với nhóm tại chỗ) và các nhóm ngoài quốc gia sở tại (ở nước nhà, chịu trách nhiệm phát triển và kiểm thử dự án) sẽ không bị ảnh hưởng.﻿