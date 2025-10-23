Ông trùm buôn thép sắp bán sạch 10 triệu cổ phiếu Xây dựng Hoà Bình (HBC), 100 tỷ tiền gửi, bất động sản và thanh lý máy móc để trả nợ ngân hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/10/2025 về việc được giải chấp các tải sản đang thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (Vietinbank – CN TP.HCM) để thanh lý, chuyển nhượng.



Cụ thể, các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank – CN TP.HCM bao gồm hơn 10 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã CK: HBC) và hợp đồng tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng.

Thứ hai, Đầu tư Thương mại SMC chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cơ khí thép SMC được giải chấp các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank – CN TP.HCM để thanh lý, chuyển nhượng bao gồm 62 tỷ đồng các hợp đồng tiền gửi; bất động sản và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện hữu và dây chuyền xả băng đầu tư năm 2018.



Tiếp theo, Đầu tư Thương mại SMC đồng ý cho Công ty TNHH Thép SMC được giải chấp các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank – CN TP.HCM bao gồm các hợp đồng tiền gửi trị giá 29,5 tỷ đồng; bất động sản và dây chuyền máy móc thiết bị thuộc phân xưởng Tẩy – Ép – Mạ thép.

Toàn bộ nguồn thu từ việc thanh lý tài sản sẽ dùng để thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện hữu của các đơn vị thành viên trong nhóm Đầu tư Thương mại SMC đang quan hệ tín dụng tại Vietinbank – CN TP.HCM. ﻿

Các nghị quyết này được 6/8 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua.﻿

Thời hạn hoàn thành tính đến hết ngày các Công Ty thuộc Nhóm SMC trả hết nợ vay (gốc, lãi và các khoản phí, ...) cho VietinBank CN TP.HСМ. ﻿

Tính tới ngày 30/6/2025, Đầu tư Thương mại SMC đang có dư nợ vay lên tới hơn 2.300 tỷ đồng, gấp 4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là gần 2.150 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là gần 180 tỷ đồng.﻿

Trong đó, dư nợ vay lớn nhất là gần 1.217 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.﻿

6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn phát sinh khoản lỗ là 102 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế là 242 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn bị âm 129 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971 tỷ đồng.

"Những yếu tố này làm này sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của Tập đoàn trong tương lai.", Kiểm toán viên nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025. ﻿

SMC từng là doanh nghiệp buôn thép hàng đầu Việt Nam, đạt doanh thu thuần kỷ lục 21.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 901 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ 2022, kết quả kinh doanh lao dốc do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.



﻿Kết phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu SMC có giá là 10.600 đồng/cp, giảm khoảng 37% so với hồi cuối tháng 9.