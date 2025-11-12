OpenAI tiêu 15 triệu USD/ngày chỉ để vận hành 1 ứng dụng, 4 năm tới sẽ tiếp tục 'đốt' hơn 100 tỷ USD tiền mặt

Một bài phân tích gần đây của Forbes cho thấy OpenAI – công ty được định giá hàng trăm tỷ USD và được hậu thuẫn bởi Microsoft – có thể đang tiêu tốn tới 15 triệu USD mỗi ngày để vận hành ứng dụng video AI Sora.

Theo các chuyên gia ước tính, việc tạo ra một video AI dài khoảng 10 giây bằng Sora có thể ngốn hơn 1,3 USD chỉ tính riêng chi phí phần cứng GPU. Khi số lượng người dùng tiềm năng đạt khoảng 4,5 triệu và chỉ cần 1/4 trong số đó tạo 10 video mỗi ngày, con số tiêu hao sẽ vượt 11 triệu video – tương đương khoản chi khổng lồ khoảng 5,4 tỷ USD mỗi năm.

Đại diện nhóm phát triển Sora, Bill Peebles, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng “mô hình kinh tế hiện tại hoàn toàn không thể duy trì được”. Và thực tế, Sora – dù tạo ra hàng triệu video lan truyền trên mạng xã hội – phần lớn vẫn mang tính “thử nghiệm” hoặc giải trí, chưa đóng góp doanh thu đáng kể nào cho OpenAI. Việc công ty chấp nhận đốt hàng chục triệu đô mỗi ngày cho những nội dung “vui vẻ, nhưng tốn kém” khiến giới công nghệ đặt câu hỏi: liệu đây là chiến lược đầu tư dài hạn, hay là dấu hiệu của một guồng máy tài chính đang mất kiểm soát?

Tình hình càng trở nên đáng lo khi đặt Sora trong bức tranh chi tiêu tổng thể của OpenAI. Theo Reuters, công ty này dự kiến sẽ “đốt” tới 115 tỷ USD tiền mặt từ nay đến năm 2029, trong khi doanh thu nửa đầu năm 2025 không theo kịp lỗ hoạt động. Một phần lớn chi phí đến từ việc mở rộng hạ tầng điện toán, hợp đồng với Oracle và các nhà sản xuất chip, cùng những khoản thưởng khổng lồ cho nhân viên. Nói cách khác, OpenAI đang vận hành một trong những “cỗ máy đốt tiền” khủng khiếp nhất lịch sử ngành công nghệ.

Điều trớ trêu là, trong khi Sora được ca ngợi là cánh cửa mở ra tương lai video AI, chính công nghệ này lại đang khiến OpenAI đối mặt với bài toán lợi nhuận chưa từng có. Việc tạo video bằng trí tuệ nhân tạo phức tạp và tốn kém gấp nhiều lần so với sinh văn bản hoặc hình ảnh. Những clip vài giây trông ấn tượng nhưng lại tiêu hao năng lượng và tài nguyên tính toán khổng lồ. Mô hình kinh doanh hiện nay – cho phép người dùng miễn phí giới hạn số lượt tạo video – gần như không đủ để bù chi phí.

Những con số này khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng OpenAI đang tái diễn vết xe đổ của “bong bóng dot-com” năm 2000, khi các công ty chi tiêu ồ ạt để giành thị phần mà chưa chứng minh được mô hình doanh thu bền vững. The Guardian ví von rằng OpenAI đang vận hành như “một lò đốt tiền thời đại mới”, nơi niềm tin của nhà đầu tư tạm thời che lấp đi các rủi ro tài chính dài hạn. Dù có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Microsoft và nguồn vốn dồi dào, nếu tốc độ “cháy” tiền tiếp tục duy trì ở mức này, áp lực phải thương mại hóa sản phẩm sẽ ngày càng lớn.

Thực tế, OpenAI từng thành công với ChatGPT – một sản phẩm có hàng trăm triệu người dùng và đóng góp đáng kể doanh thu thông qua các gói Plus và API doanh nghiệp. Nhưng AI video là một lĩnh vực khác hẳn, đòi hỏi hạ tầng, băng thông, và điện năng gấp nhiều lần. Mỗi khung hình sinh ra đều có giá của nó, và với tốc độ lan truyền chóng mặt của trào lưu “AI video ngắn”, chi phí có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu OpenAI có thể biến “cơn đốt tiền” này thành đòn bẩy công nghệ dài hạn, hay sẽ buộc phải thu hẹp quy mô, siết chặt miễn phí, và tìm nguồn thu mới trước khi dòng vốn cạn kiệt. Ở góc độ khác, câu chuyện Sora cũng phản chiếu thực tế của toàn ngành AI: khi niềm hứng khởi sáng tạo và nhu cầu biểu đạt hình ảnh bùng nổ, thì đằng sau đó là chi phí năng lượng, phần cứng và tài chính khổng lồ – những thứ mà ngay cả các ông lớn cũng khó lòng gánh nổi mãi.

