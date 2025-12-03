Petrovietnam thiếu hụt hơn nửa tỷ USD trong nửa đầu năm 2025

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam-PVN). Dự thảo tập trung về kiện toàn tổ chức quản lý, tài chính doanh nghiệp, quan hệ với đơn vị trực thuộc.

﻿Về ngoại tệ, PVN cho biết nhu cầu chi ngoại tệ của PVN hiện khá lớn trong đó chủ yếu bao gồm (i) cấp vốn cho các dự án điện đang triển khai, (ii) chi đầu tư cho các dự án khai thác dầu khí, (iii) thanh toán tiền mua khí từ các chủ mỏ, (iv) trả nợ vay... Khoản thu ngoại tệ chỉ từ (i) cổ tức Rusvietpetro, (ii) doanh thu bán dầu từ 2 lô điều hành thay nước chủ nhà.

Vì vậy chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, PVN đã thiếu hụt 563 triệu USD . Trong thời gian tới số thiếu hụt ngoại tệ sẽ tiếp tục giai tăng do Tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các dự án Cá Voi Xanh, Chuỗi dự án khí Lô B, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, các nhà máy điện khí…

Để hỗ trợ PVN đảm bảo cân đối dòng tiền ngoại tệ trong thời gian tới, PVN đề nghị Bộ Tài chính xem xét để PVN được sử dụng toàn bộ số ngoại tệ phải nộp ngân sách Nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi tiêu ngoại tệ.

Trong khi đó, quy định hiện tại cho PVN là ﻿"Căn cứ nhu cầu chi ngoại tệ, Công ty mẹ được sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi tiêu ngoại tệ nhưng không vượt quá 30% nhu cầu chi ngoại tệ của Công ty mẹ. Phần còn thiếu, Công ty mẹ tự cân đối. Các khoản thu nộp ngân sách nhà nước tương ứng với số ngoại tệ nói trên sẽ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo quy định".

Liên quan tới﻿ liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, PVN đề nghị “PVN trực tiếp quản lý và hạch toán vào vốn chủ sở hữu toàn bộ vốn góp của Chính phủ Việt Nam trong Vietsovpetro và PVN có trách nhiệm quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro theo quy định hiện hành của pháp luật. PVN được hợp nhất toàn bộ tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí của VSP vào báo cáo tài chính hợp nhất của PVN.

Việc này là cơ sở pháp lý để báo cáo tài chính hợp nhất của PVN phản ánh đầy đủ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận tại Vietsovpetro.﻿

Năm 2024, PVN ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 558.602 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2023. Trước đó, PVN công bố tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, đây có lẽ là doanh thu cộng ngang toàn bộ các công ty có liên quan.﻿

﻿Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Tập đoàn lại giảm 7,6% xuống còn hơn 54.719 tỷ đồng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất năm 2024 là 46.496 tỷ đồng, giảm khoảng 17,5% so với năm 2023 và xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 32.674 tỷ đồng, giảm gần 19% so với năm trước.﻿

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của PVN đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng, tăng hơn 69.000 tỷ đồng so với mức đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh gần 59% lên 136.381 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đang gửi tiền gửi có kỳ hạn gần 280.000 tỷ đồng. Trong số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, có hơn 88.000 tỷ đồng là quỹ thu dọn mỏ giữ hộ các nhà thầu.

