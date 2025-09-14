Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì?

14-09-2025 - 08:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo EVN, nếu người dân lắp điện mặt trời mà không thông báo sẽ khiến doanh nghiệp khó khăn trong xây dựng kế hoạch cung cấp điện.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không thực hiện thông báo hoặc đăng ký, sẽ bị xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm.

Đề xuất xử phạt điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo

Đề xuất này gây tranh cãi trên các diễn đàn về điện mặt trời mái nhà. Một số ý kiến cho rằng nếu đầu tư điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ, không phát lên lưới, không bán điện dư thì sao phải đăng ký.

Trong khi đó, một số quan điểm khác đồng thuận cần thông báo, đăng ký với cơ quan chức năng để tuân thủ các quy định, cũng như đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, người dân vẫn băn khoăn quy định này có phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Thắng, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng, cho biết gia đình đang dự định đầu tư hệ thống lắp điện mặt trời mái nhà với tổng vốn 300 triệu đồng nhưng chỉ để tự dùng, vậy thủ tục thông báo, đăng ký có phức tạp?

Trao đổi với Báo Người Lao Động về đề xuất trên, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khẳng định đây chỉ là một thông báo đơn giản, được thiết kế sao cho dễ thực hiện nhất.

Người dân hoặc doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thao tác thông báo, không phải làm thêm bất kỳ thủ tục nào khác.

"Việc này thực hiện hoàn toàn trực tuyến, không gây khó khăn và cũng không phát sinh thủ tục hành chính. Khác với đăng ký, vốn cần có cơ quan duyệt và ký xác nhận, thông báo chỉ đơn thuần là việc cho biết có lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Điều này không phải là thủ tục hành chính, phát sinh phiền hà" - ông Dũng khẳng định.

Lắp điện mặt trời mái nhà cần thông báo cho EVN để đảm bảo xây dựng kế hoạch cung cấp điện

Từ góc độ ngành điện, Trưởng Ban Kinh doanh của EVN cho rằng nếu không nắm được chính xác phụ tải thì việc xây dựng kế hoạch cung cấp điện dài hạn, ổn định sẽ gặp nhiều trở ngại.

Điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết, có lúc nắng, lúc mưa. Khi mưa kéo dài, toàn bộ nhu cầu phải do ngành điện đáp ứng. Vì vậy, ngành điện cần chuẩn bị trước các phương án dự phòng. Nếu không biết rõ tổng phụ tải, việc chuẩn bị nguồn sẽ rất khó khăn.

Tại báo cáo gửi Bộ Công Thương trước đó, EVN nêu thực tế có chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý.

Mặc dù, Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ quy định, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (dù không hoặc có đấu nối lên hệ thống điện quốc gia, nhưng không bán điện dư) đều phải thông báo đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Diễn biến mới nhất về dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam

Theo Lê Thúy

Người lao động

