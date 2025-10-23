Phê duyệt hơn 190 tỉ đồng tiền bồi thường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Song song đó, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Chơn Thành, Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng phối hợp với UBND các xã, phường có dự án đi qua cũng đã thực hiện vận động những hộ dân bàn giao mặt bằng dự án trước thời hạn với diện tích đất gần 288 ha.

Đồng Nai sẵn sàng khu tái định cư cho dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 23-10, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài hơn 100 km, để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải thu hồi diện tích đất gần 941 ha với gần 4.300 thửa đất.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh phối hợp với các xã, phường nơi có dự án đi qua triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án.

Cụ thể, Chi nhánh Bù Đăng thực hiện đoạn qua địa bàn các xã Bù Đăng, Phước Sơn, Thọ Sơn, Nghĩa Trung; Chi nhánh Đồng Phú thực hiện đoạn qua địa bàn các xã Đồng Tâm, Tân Lợi; Chi nhánh Đồng Xoài thực hiện đoạn qua địa bàn các phường Bình Phước, Đồng Xoài; Chi nhánh Chơn Thành thực hiện đoạn qua xã Nha Bích và phường Chơn Thành.

Đến nay, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 3.817 thửa đất. Hiện còn 29 thửa đất chưa thông báo thu hồi đất, trong đó có 16 thửa do Chi nhánh Đồng Phú ban hành và 13 thửa do Chi nhánh Chơn Thành ban hành.

Về công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, các Chi nhánh Đồng Phú, Chơn Thành đã hoàn thành 100% đối với các thửa đất; Chi nhánh Bù Đăng hoàn thành gần 97% và Chi nhánh Đồng Xoài đạt hơn 99%.

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức phát động kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 12-2025 để thực hiện thi công dự án, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí.