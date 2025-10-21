Phiên 21/10: Loạt cổ phiếu ngân hàng hồi phục, một mã tăng trần

Sau phiên lao dốc mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay (21/10). Đóng cửa, VN-Index tăng 27 điểm (1,65%) lên trên 1.663 điểm; HNX-Index tăng 1,63 điểm (0,62%) đạt 264,65 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm 0,85 điểm, tương đương 0,77%, xuống 109,46 điểm.

Tại nhóm ngân hàng, toàn ngành kết phiên ghi nhận 16/27 mã tăng giá. Trong đó, HDB của HDBank tăng trần lên 32.350 đồng, lấy lại gần như toàn bộ mức giảm trong phiên hôm qua với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 24 triệu đơn vị.

Cổ phiếu HDB bật tăng trở lại trong bối cảnh giới phân tích tiếp tục đánh giá cao triển vọng kinh doanh của HDBank.

Trong báo cáo mới đây, Yuanta Việt Nam cho rằng khả năng bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc nới trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49% có thể đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ cho giá cổ phiếu HDBank trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này cũng kỳ vọng HDBank sẽ được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2025 cao hơn bình quân ngành và được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức yếu kém.



Nguồn: SSI

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu SSB của SeABank cũng bật tăng 6,6% lên mức 18.550 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 3,5 triệu cổ phiếu. Đà tăng của SSB được hỗ trợ mạnh mẽ bởi hoạt động của khối ngoại khi nhóm này mua ròng hơn 927.000 cổ phiếu.

Lực cầu bắt đáy cũng giúp nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng trên dưới 2 - 3% như OCB (+3,8%), LPB (+3,2%), NAB (+2,5%), CTG (+2,2%), VPB (+2%).

Ở chiều ngược lại, KLB và ABB là hai mã ngân hàng giảm mạnh nhất khi mất lần lượt 3,5% và 3,1% giá trị. Một số mã trên thị trường UPCoM cũng kết phiên trong sắc đỏ như BVB, PGB, VBB. Nhóm giảm giá còn có sự góp mặt của hai "ông lớn" là VCB (-0,17%) và TCB (-0,53%).

Trước đó, phiên giao dịch đầu tuần 20/10 chứng kiến cú sốc lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index giảm sâu gần 95 điểm – mức giảm kỷ lục từ trước đến nay. Nhóm ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ với 25/27 mã giảm giá, trong đó 10 mã nằm sàn.

Diễn biến này gây bất ngờ cho giới đầu tư, nhất là khi chỉ số vừa liên tiếp chinh phục các đỉnh cao mới trong thời gian gần đây.