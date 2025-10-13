Triển vọng toàn ngành tích cực, đâu là cổ phiếu ngân hàng tiềm năng trong thời gian tới?

Nhiều yếu tố hỗ trợ, tín dụng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, các chuyên gia Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định tín dụng sẽ duy trì đà tăng trong nửa sau 2025. Động lực chính đến từ chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng, thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi và các dự án đầu tư công được đẩy nhanh.

Yuanta Việt Nam nhận định ngoài 4 ngân hàng (HDBank, MB, Vietcombank và VPBank) đang tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với trung bình 9,9% của toàn ngành (6 tháng đầu năm 2025) nhiều khả năng sẽ được NHNN cấp thêm hạn mức tín dụng trong nửa cuối năm.

Trong nửa đầu năm năm, tăng trưởng tín dụng chủ yếu được thúc đẩy bởi cho vay ngắn hạn, phản ánh cách tiếp cận thận trọng của các ngân hàng. Tuy nhiên, nhóm phân tích kỳ vọng các khoản cho vay trung và dài hạn sẽ đóng góp tỷ trọng lớn hơn trong nửa sau 2025, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường BĐS và việc đẩy nhanh các dự án đầu tư công

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024.

Áp lực thu hẹp NIM giảm bớt

Theo đánh giá của Yuanta Việt Nam, biên lãi ròng (NIM) của hệ thống ngân hàng có khả năng đi ngang hoặc trong kịch bản tốt nhất chỉ cải thiện nhẹ trong nửa sau 2025, trong bối cảnh các ngân hàng tiếp tục giữ lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, trong khi chi phí vốn vẫn ở mức cao.

"Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng tốc độ cắt giảm lãi suất có thể sẽ chậm lại so với nửa đầu năm 2025, điều này sẽ phần nào giảm bớt áp lực lên NIM cho các ngân hàng", báo cáo cho hay.

Một số ngân hàng có nhiều dư địa để tăng tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, điều này sẽ giúp cải thiện NIM. Tỷ lệ này tại ACB (20%) và VietinBank (23%) vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức trần 30% của NHNN.

Nhóm phân tích cho rằng các ngân hàng như Vietcombank, BIDV có tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn thấp hơn đáng kể so với quy định của NHNN. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các NHTM Nhà nước, vì sẽ cho phép họ giải ngân vào các dự án liên quan đến đầu tư công – thường là khoản vay dài hạn và có lợi suất cao hơn so với cho vay ngắn hạn.

Mặt khác, từ ngày 1/10, NHNN giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức yếu kém, gồm HDBank, MB, Vietcombank và VPBank. Nhóm này chiếm 29% tổng dư nợ cho vay toàn ngành. Theo ước tính của Yuanta, việc giảm dự trữ bắt buộc có thể bơm thêm khoảng 50.000 tỷ đồng vào thị trường (xấp xỉ 1,9 tỷ USD) – tương đương 0,4% tổng dư nợ.

Thu hồi nợ xấu trở thành động lực tăng lợi nhuận

Báo cáo Yuanta cho biết trong quý II/2025, chất lượng tài sản đã cải thiện so với quý trước, khi tỷ lệ nợ xấu toàn ngành (28 ngân hàng niêm yết và OTC) đã giảm 0,12 điểm %, xuống còn 2,04%. Tỷ lệ nợ cần chú ý toàn ngành giảm 0,35 điểm % xuống 1,25% trong quý II và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLR) duy trì ở mức 80%.

Nhóm phân tích đánh giá mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm tăng rủi ro suy giảm chất lượng tài sản thông qua việc hình thành nợ xấu mới có thể cao hơn, nhưng chất lượng tài sản nhìn chung được kỳ vọng sẽ cải thiện trong nửa sau 2025 và sang 2026, nhờ một số yếu tố.

Ba yếu tố hỗ trợ chất lượng tài sản cải thiện bao gồm chu kỳ phục hồi của thị trường bất động sản; luật hóa Nghị quyết 42 và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

"Do đó, chúng tôi tin rằng áp lực trích lập dự phòng sẽ giảm, đặc biệt đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ NPL thấp và tỷ lệ LLR cao. Những ngân hàng này sẽ có dư địa để giảm trích lập dự phòng và cải thiện lợi nhuận", báo cáo nhận định.

Với việc luật hóa Nghị quyết 42, nhóm phân tích kỳ vọng việc xử lý tài sản đảm bảo liên quan đến nợ xấu sẽ được đẩy nhanh, giúp tăng thu hồi nợ xấu và đóng góp vào lợi nhuận của các ngân hàng trong tương lai.

Các ngân hàng có nhiều khoản nợ xấu (đặc biệt là khoản nợ nằm ngoài bảng cân đối kế toán), sẽ có cơ hội gia tăng các khoản thu nhập từ xử lý nợ xấu, nhờ hỗ trợ từ luật hóa nghị quyết 42.

Dẫn số liệu từ báo cáo Yuanta, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ toàn ngành trong quý II tăng 8% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ. Mức tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi thu nhập khác (chủ yếu là thu hồi nợ xấu) tăng 50% so với quý trước và tăng 88% so với cùng kỳ.

Xu hướng này được nhóm phân tích dự báo tiếp diễn trong nửa cuối năm, khi chất lượng tài sản cải thiện nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản và việc luật hóa Nghị quyết 42 – cho phép xử lý tài sản đảm bảo linh hoạt hơn. Điều này giúp các ngân hàng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, giảm áp lực trích lập dự phòng và cải thiện lợi nhuận.

4 mã ngân hàng có nhiều tiềm năng

Bên cạnh các yếu tố tích cực trên, Yuanta cũng cho rằng quy định công ty đại chúng không được tự quyết 'room' ngoại theo Nghị định 245 cũng buộc các ngân hàng có thể phải dần mở room ngoại lên 30% trong thời gian tới. Hiện có một số ngân hàng vẫn đang giữ room ngoại dưới mức trần 30% như VietABank (0,5%), VIB (5%), LPBank (5%), SeABank (5%), BVBank (5%), NCB (9%), HDBank (17,5%), OCB (22%), TCB (22,5%), MB (23,2%), ABBank (24,6%).

Ngoài ra, Thông tư 14/2025/TT-NHNN yêu cầu các ngân hàng phải tăng cường vốn trong thời gian tới, đặc biệt là nhóm NHTM Nhà nước. Việc tăng vốn nếu diễn ra sẽ là chất xúc tác tích cực cho giá cổ phiếu ngân hàng

Với các nhận định trên, Yuanta Việt Nam duy trì quan điểm tích cực đối với ngành ngân hàng. Mặc dù định giá kém hấp dẫn hơn so với hồi đầu năm, nhóm phân tích cho rằng đợt điều chỉnh giá gần đây, cộng với tiến triển tích cực hơn của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục là động lực cho tiềm năng tăng giá nhóm cổ phiếu ngân hàng sắp tới, đặc biệt đối với HDB, VPB, VCB, và ACB.

Trong đó, Yuanta Việt Nam cho rằng khả năng bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc nới trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49% có thể đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ cho giá cổ phiếu HDBank trong ngắn hạn.

Với VCB, Yuanta Việt Nam nhận định chất xúc tác là kế hoạch bán 6,5% cổ phần thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Nhóm phân tích tin rằng điều này sẽ sớm diễn ra để tăng cường bổ sung vốn và đảm bảo sự phát triển bền vững của Vietcombank - một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam. Trước đó, giá cổ phiếu VCB đã tăng vọt +70% trong năm 2019, khi ngân hàng thực hiện phát hành riêng lẻ.

Tại VPBank, câu chuyện IPO của VPBS sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu của ngân hàng này. Trong khi, cổ phiếu ACB có định giá hấp dẫn và xứng đáng được giao dịch ở mức cao hơn so với ngành, nhờ vào hiệu quả kinh doanh vượt trội và chất lượng tài sản vững chắc.