Phiên 24/9, loạt cổ phiếu ngân hàng tăng vọt: HDB tím trần, VPB và TCB hồi phục mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán phiên ngày 24/9 ghi nhận sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi lực cầu tăng vọt vào cuối giờ chiều kéo nhiều mã tăng mạnh. Với diễn biến trên, nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm, khi là động lực chính kéo VN-Index tăng hơn 22 điểm, đóng cửa tại 1.657,46 điểm.

Kết phiên, ngành ngân hàng ghi nhận 25/27 mã tăng giá. Trong đó, HDB của HDBank tăng trần lên 30.700 đồng với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 22,8 triệu đơn vị, gấp hơn 2 lần phiên hôm qua.

Cổ phiếu HDB đã tăng trở lại vùng giá 3x trong bối cảnh giới phân tích tiếp tục đánh giá cao triển vọng kinh doanh của HDBank.

Trong báo cáo cập nhật mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận sau thuế của HDBank trong năm 2025 đạt 17.420 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch kinh doanh cả năm. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của HDBank được MBS kỳ vọng duy trì trên 20%/năm cho 5 năm tới tương tự như trong 5 năm vừa qua. Động lực chính vẫn đến từ NIM được duy trì trên 5% trong khi tăng trưởng tín dụng trên 25%.

Mặt khác, HDBank cũng là một trong số ít ngân hàng chưa công bố kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2025. Hiện HDBank có 10.396 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ có thể chia là 28%. HĐQT HDBank cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua kế hoạch chia cổ tức cụ thể vào thời điểm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh. Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư đầu năm nay, Ban lãnh đạo HDBank từng hé lộ kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tối đa 15%.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu VPB của VPBank cũng bật tăng mạnh mẽ gần 5,7% lên mức 31.600 đồng/cp. Với khối lượng khớp lệnh đạt 40,5 triệu cổ phiếu, VPB là cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động nhất thị trường hôm nay.

Lực cầu đột biến vào cuối phiên cũng giúp nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng trên dưới 3% như TCB (+3,5%), VIB (+3,3%), EIB (+3,2%), STB (+2,9%), MSB (+2,7%), ACB (+2,6%).

Đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng bất chấp diễn biến bán ròng của khối ngoại tại nhiều mã ngân hàng trong phiên hôn nay, tập trung ở VPB, TCB, MBB và VCB.

Trước đó, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy. Trong đó, nhiều mã ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 40 – 50%, thậm chí 80 - 90% chỉ trong giai đoạn tháng 7 - tháng 8.

Theo Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, về mặt cơ bản, sự phục hồi lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn còn khiêm tốn và phần lớn dựa vào nỗ lực cắt giảm chi phí cũng như ghi nhận thu nhập không thường xuyên. So với đà tăng nhanh của thị giá cổ phiếu, mức tăng trưởng lợi nhuận vẫn khá khiêm nhường, trong khi triển vọng chỉ được đánh giá ở mức trung tính.

Thay vào đó, tâm lý thị trường đã chuyển dịch nhanh chóng từ trạng thái bi quan thái quá trước rủi ro thuế quan mới sang lạc quan khi mức thuế thực tế được áp không quá tiêu cực hay “dị biệt”, qua đó không làm suy giảm lợi thế quốc gia.

Song song, câu chuyện nâng hạng thị trường cùng lợi nhuận hấp dẫn từ kênh đầu tư chứng khoán đã thu hút mạnh dòng vốn ngoại, đồng thời lôi kéo cả dòng tiền từ nhóm nhà đầu tư không chuyên – tương tự giai đoạn “tiền rẻ” năm 2021.

Đáng chú ý, dư nợ tín dụng trong thời gian qua không chỉ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, mà còn chảy mạnh vào cho vay chứng khoán, góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường vốn.

Lý giải việc nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút mạnh dòng tiền, Mirae Asset cho rằng có hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, ngân hàng vẫn giữ vai trò “xương sống” của nền kinh tế, với xu hướng tăng trưởng bền vững cả về quy mô tài sản lẫn lợi nhuận. Báo cáo tài chính của nhóm này cũng có mức độ minh bạch cao nhờ phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe và chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Thứ hai, với vốn hóa lớn, cổ phiếu ngân hàng có khả năng hấp thụ dòng tiền quy mô lớn mà không gây rủi ro thanh khoản đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, Mirae Asset cũng cho biết hiệu suất tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng là không đồng đều. Các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ ghi nhận hiệu suất vượt trội nhờ lợi nhuận bứt phá.