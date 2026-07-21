Phiên 21/7: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, "tung" hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Sau phiên mất gần 44 điểm, áp lực bán chậm lại giúp thị trường chứng khoán thu hẹp đà giảm. VN-Index mất gần 13 điểm, đóng cửa tại 1.730 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 23.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là cân bằng khi mua ròng nhẹ khoảng 25 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 69 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 107 tỷ đồng. Theo sau, HDB và VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 90 và 81 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 133 tỷ đồng. Theo sau là FPT và GAS, lần lượt bị bán ròng 110 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 49 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MST xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VTZ, DXP, KSF.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 4 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 1,6 tỷ, HUT, IDC, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 4,5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TNW được khối ngoại 8,6 mua tỷ đồng. Theo sau, OIL và TIN cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ABI bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, ACV, , , , ,...