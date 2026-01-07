Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-01-2026 - 15:45 PM

Phiên 7/1: Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" đột biến hơn nghìn tỷ đồng

Ở chiều mua, FPT được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 287 tỷ đồng.

VN-Index tiếp đà thăng hoa cả về mặt điểm số lẫn thanh khoản. Lực mua chủ động dâng cao giúp chỉ số chính mở rộng đà tăng về cuối phiên 7/1, qua đó đóng cửa tại mốc điểm cao kỷ lục 1.861,58 điểm (tương ứng tăng hơn 45 điểm, +2,49%). Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện mạnh, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt trên 29.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giao dịch khối ngoại cũng là điểm cộng trong ngày VN-Index ghi nhận cột mốc lịch sử. Nhóm NĐT ngoại trở lại mua ròng gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 522 tỷ đồng

Ở chiều mua, FPT được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 287 tỷ đồng, theo sau là HPG (+220 tỷ) và VIC (+175 tỷ). Hai cổ phiếu ngân hàng MBB (+164 tỷ) và VPB (+148 tỷ) cũng nằm trong nhóm được giải ngân đáng kể trong phiên.

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng áp đảo tại cổ phiếu ngân hàng STB với quy mô khoảng 1.200 tỷ đồng. Các mã còn lại trong top bị xả ròng mạnh gồm VHM (-172 tỷ), KDH (-53 tỷ), BCM (-49 tỷ) và MCH (-41 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 25 tỷ đồng

Ở chiều mua, cổ phiếu PVS được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 31 tỷ đồng, theo sau là IDC (+10 tỷ) và CEO (+4 tỷ). Hai mã NTP và HUT cũng ghi nhận lực mua ròng một vài tỷ trong phiên.

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại MBS với quy mô khoảng 19 tỷ đồng, PVI cũng bị bán ròng khoảng 6 tỷ. Các mã VC3 (-2 tỷ), VNR (-1 tỷ) và DHT (-1 tỷ) cũng nằm trong nhóm chịu áp lực xả ròng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 50 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại giải ngân nhẹ các mã F88, DGT, ABB, SGP, MPC,... giá trị chỉ khoảng vài trăm triệu đồng.

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng áp đảo tại ACV với quy mô khoảng 50 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các mã VEA, QNS, SAS và AMS cũng ghi nhận giá trị bán ròng nhưng ở mức nhỏ hơn đáng kể.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

