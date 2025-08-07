Phiên 7/8: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng, ngược chiều chi hơn 400 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp đà tăng điểm khá khởi sắc bất chấp VN-Index nhiều lần gặp rung lắc. Đóng cửa phiên 7/8, VN-Index tăng 8,1 điểm lên 1.581,81 điểm, thiết lập kỷ lục mới. Giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt khoảng 41.409 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại trở nên khá cân bằng khi ﻿bán ròng 67 tỷ đồng trong phiên nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 81 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VPB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường khoảng 443 tỷ đồng, HPG cũng được rót ròng 386 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 cổ phiếu ngân hàng TPB và STB được mua ròng trên trăm tỷ mỗi mã trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu FPT là mã bị bán ròng mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị 369 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như GEX, VCB, VIX và VHM cùng bị "xả" mạnh với giá trị dao động từ 103 tỷ đồng tới 158 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 54 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO và SHS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị 32-34 tỷ đồng; theo sau, TNG, VCS và VFS cũng được mua ròng khoảng 4-7 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu PVS và MBS bị bán ròng trên HNX với giá trị lần lượt 21 tỷ và 10 tỷ đồng; ngoài ra, IDC, IVS và IDJ cũng bị bán ròng khoảng 1 tỷ đến 4 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 40 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng; theo sau, MPC và SGP được mua ròng lần lượt 2 tỷ và 1 tỷ đồng. QNS và PXL cũng được mua ròng nhẹ trên UPCOM phiên nay.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh tay với giá trị 35 tỷ, MCH và VEA cũng bị bán ròng 3-8 tỷ đồng trong khi ABB và VEF bị bán ròng khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.