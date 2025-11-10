Phim cổ trang vừa chiếu đã lập kỷ lục cao nhất Trung Quốc: Nam chính diễn xuất phong thần, nghệ thuật đến từng khung hình

Phần 3 của series cổ trang phá án Đường Triều Quỷ Sự Lục, mang tên Trường An, vừa lên sóng đã tạo nên một cơn sốt khắp màn ảnh Hoa ngữ. Trước giờ chiếu, hơn 3,5 triệu khán giả đã đặt lịch, và ngay khi phát sóng đồng thời trên iQIYI và Đài truyền hình Bắc Kinh vào trưa 8/11, phim lập tức phá vỡ mọi kỷ lục trực tuyến. Chỉ trong ngày đầu, mức nhiệt của phim đạt 8500, rồi nhanh chóng nhảy lên 9500 vào ngày hôm sau, xác lập mức độ phổ biến cao nhất từ trước đến nay trên iQIYI.

Bộ phim sau một ngày lên sóng đã nhanh chóng chiếm TOP 1 thị phần Vân Hợp với ước tính gần 29 triệu lượt xem trong ngày đầu và phá 9500 điểm nhiệt trên iQIYI

Phần này tiếp tục theo chân Lư Lăng Phong (Lưu Trí Dương) và Tô Vô Danh (Dương Húc Văn) sau chuyến Tây hành trở về Trường An. Không còn thời gian nghỉ ngơi, họ lập tức lao vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi và những vụ án kỳ quái. Đầu thu năm Tiên Thiên thứ hai, thủ đô Trường An rối ren, cặp đôi cùng đội điều tra hộ tống "quả đào vàng". Tại một dịch quán, sự kiện kinh hoàng xảy ra: một con đại điêu bất ngờ lao vào hoàng đế, làm đại tướng quân bị thương nặng. Khi Lư Lăng Phong chém rơi con chim, anh chết lặng khi thấy khuôn mặt của Lưu Thập Thất - người từng bị chém đầu xuất hiện trên thân chim, hé lộ bí ẩn về sự hồi sinh phi thường.

Điểm nhấn của Trường An không chỉ nằm ở kịch bản, mà còn ở đầu tư sản xuất công phu và kỹ thuật kể chuyện đột phá. Hơn 30 triệu NDT được chi để tái hiện 108 phường Trường An với độ chi tiết cao, từ phố phường nhộn nhịp đến chợ âm u kỳ bí. Từng phục trang, đạo cụ đều được làm thủ công, mang đến không khí sống động thời Đường. Yếu tố rùng rợn được nâng cấp với hơn 2.000 đạo cụ thủ công cùng các vụ án mới như hiến tế người sống hay điều khiển linh hồn. Các phản diện như "Hồng y yêu nữ" thao túng người bằng côn trùng độc hay "Sát thủ tỳ bà" giết người bằng dây đàn khiến kịch tính phim tăng lên đáng kể. Phim còn phát sóng xen kẽ 40 tập chính, mini series song song và 21 tập ngoại truyện, buộc khán giả theo dõi trọn bộ để hiểu đầy đủ câu chuyện, mang đến trải nghiệm xem phim khác biệt.

Bộ phim được đầu tư, chăm chút tỉ mỉ cho từng bối cảnh

Sự xuất hiện của dàn diễn viên chủ chốt, đặc biệt Dương Húc Văn trong vai Lư Lăng Phong, làm tăng sức hút phần 3. Anh thể hiện xuất sắc hình tượng trung lang tướng Kim Ngô Vệ: mạnh mẽ, điềm tĩnh, chính trực và đầy trí tuệ. Từ ánh mắt, biểu cảm đến phối hợp ăn ý với Tô Vô Danh (Dương Chí Cương), diễn xuất của Dương Húc Văn giúp mỗi vụ án tại Trường An vừa hồi hộp vừa sống động, khiến khán giả bị cuốn theo từng chi tiết.

Không chỉ là phần tiếp theo xuất sắc, Trường An còn được coi là “cứu tinh” của màn ảnh Hoa ngữ sau thời gian thiếu vắng những tác phẩm chất lượng. Trước đó, các phim cổ trang như Phó Sơn Hải, Cẩm Nguyệt Như Ca, Hiến Ngư hay Thiên Định Kiếm Tâm đều gây thất vọng. Sự trở lại của phần 3 mang đến niềm vui mới cho người hâm mộ và giúp màn ảnh Trung Quốc sống lại sức hấp dẫn vốn có.

Phản hồi từ cộng đồng mạng ngay những tập đầu đã rất tích cực:

- Xem liền 6 tập, không thể dừng được, hay quá trời!

- Bạch nguyệt quang phim phá án của tui đã trở lại, mới 4 tập mà vẫn giữ được phong độ như 2 phần trước

- Phần 3 mở đầu đã đỉnh, đội phá án này đúng là xuất sắc nhất

- Từng nhân vật đều ấn tượng, cuốn mình vào từng chi tiết nhỏ

- Mới phần 3 mà phim càng ngày càng hay, không thể bỏ lỡ