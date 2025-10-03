Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà

Thông tin tại Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế - chính trị quốc tế diễn biến khó lường. Cụ thể, quan ngại của thị trường về các chính sách thuế quan của Mỹ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu; xung đột địa chính trị; các cú sốc giá cả hàng hóa; lạm phát mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại... Các yếu tố này sẽ làm thị trường tài chính tiền tệ thế giới biến động phức tạp, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% trở lên.

Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước và bám sát chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP; lạm phát được kiểm soát tốt và phù hợp với mục tiêu đề ra, bình quân 8 tháng là 3,25%; lạm phát cơ bản là 3,19% - thấp hơn lạm phát chung, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô - trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực vẫn đang bất ổn", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Cụ thể, trong điều hành lãi suất, Phó Thống đốc cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, NHNN thường xuyên chỉ đạo TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm.

Đối với thị trường ngoại tệ, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, đồng thời phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Trong điều hành tín dụng, để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, ngày 30/12/2024 NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025, công khai nguyên tắc để các TCTD chủ động triển khai thực hiện.

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31/7/2025 NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đối với các TCTD theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước. Đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Thời gian tới, Phó Thống đốc cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro gia tăng, đòi hỏi công tác điều hành chính sách cần bám sát tình hình để triển khai chủ động, linh hoạt và kịp thời.

Về định hướng điều hành CSTT thời gian tới, Phó Thống đốc cho biết, NHNN sẽ tiếp tục điều hành CSTT chủ động, kịp thời và hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm thực hiện đồng bộ các mục tiêu về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, NHNN sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp CSTT với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Thứ hai, tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo các TCTD tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Thứ tư, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong triển khai chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Quang Hưng



