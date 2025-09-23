Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng muốn NVIDIA đồng hành cùng Việt Nam bứt phá và trỗi dậy về KHCN, phát triển AI có chủ quyền

Sáng 23/9, tại Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA do Bộ Tài chính tổ chức.

Thỏa thuận hợp tác giữa NVIDIA với Chính phủ Việt Nam vào tháng 12/2024 là một hợp tác mang tính tiên phong, chiến lược nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước về thúc đẩy hợp tác về KHCN và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9/2023.



Tại Toà đàm, Lãnh đạo NVIDIA đã chia sẻ định hướng phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam. Cùng với đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và đại diện các bộ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp phía Việt Nam đã trao đổi, thảo luận, đề xuất một số nội dung hợp tác.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Marc Hamilto phát biểu tại Tọa đàm.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung.



Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung.

Thứ nhất, đồng hành cùng Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chiến lược cùng thực hiện Nghị quyết 57, góp phần tạo nền tảng giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội, bứt phá và trỗi dậy về KHCN.



Thứ hai, hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền, hỗ trợ về công nghệ, chuyên gia để cùng các đối tác Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng AI trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xây dựng các giải pháp AI cấp quốc gia.



Thứ ba, tham gia cùng Việt Nam hoàn thiện khung pháp luật về AI, trước hết là xây dựng Luật AI trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 sắp tới và các văn bản hướng dẫn có liên quan.



Thứ tư, tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.



Thứ năm, mở rộng các chương trình đào tạo nhân tài cho Việt Nam về cả quy mô và chất lượng. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học của Việt Nam tiếp cận với Chương trình học viện AI của NVIDIA thông qua Quỹ Học bổng Jensen Huang.



Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác cùng NIC phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI của Việt Nam thông qua các chương trình ươm tạo, hỗ trợ ứng dụng AI, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp AI với các quỹ đầu tư mạo hiểm… từng bước giúp Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành "cường quốc" về AI trong khu vực và trên thế giới.



Thứ bảy, mở rộng quy mô và tần suất tổ chức các chương trình NVIDIA AI Day thường niên tại Việt Nam; nghiên cứu tổ chức tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo năng động khác của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng...



Nhận định quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và NVIDIA sẽ ngày càng phát triển theo hướng thực chất, toàn diện và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn NVIDIA nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

"Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA, như Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang đã từng khẳng định", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng.