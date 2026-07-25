Phú bà kim cương showbiz: "Tôi sẽ sớm công bố"

Vừa qua, diễn viên – doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã kỷ niệm sinh nhật tròn 44 tuổi. Tại sinh nhật của mình, Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân".

Lý Nhã Kỳ

Nữ diễn viên không xác nhận cụ thể nhưng cũng không phủ nhận khi được hỏi liệu đó có phải là chuyện kết hôn sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Cô nói: "Tôi vốn là người rất ít chia sẻ về chuyện riêng tư. Đúng thời điểm, tôi nghĩ niềm vui sẽ tự nhiên được chia sẻ với mọi người. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng mình đang rất hạnh phúc và mong mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

Bước sang tuổi mới, tôi không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất hiện nay là được làm công việc mình yêu thích, có gia đình ở bên, có những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đủ thời gian để chăm sóc cuộc sống cá nhân.

Tôi nhận ra thành công lớn nhất không phải là mình sở hữu bao nhiêu tài sản mà là mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương ở bên cạnh. Khi đã có sự bình yên đó, mình sẽ đủ tự tin để bước sang những cột mốc mới.

Dù dành phần lớn thời gian cho lĩnh vực kinh doanh, tôi vẫn khẳng định nghệ thuật luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình Tôi sẽ tiếp tục tham gia các dự án phù hợp, đồng thời đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng và các chương trình có ý nghĩa.

Năm vừa qua với tôi đã có nhiều dấu ấn. Tôi muốn tuổi mới của mình thật rạng rỡ. Sinh nhật này sẽ như lời mở đầu cho một hành trình mới với tôi, nơi sự nghiệp đang được xây dựng vững vàng hơn.

Và biết đâu, tôi sẽ sớm công bố một tin vui về hạnh phúc cá nhân trong thời gian tới".

Những chia sẻ của Lý Nhã Kỳ nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả. Ai cũng chúc mừng và khen ngợi sự trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên ở tuổi 44. Đồng thời, mọi người đều bày tỏ mong muốn sớm nhận được tin vui thực sự từ Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ từ lâu đã nổi bật trong showbiz với hình ảnh một nữ doanh nhân giàu có, thường được gọi là "phú bà kim cương" vì sở hữu hàng loạt trang sức kim cương đắt giá.