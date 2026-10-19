Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt thông báo thay đổi cách thanh toán khi mua bán vàng

| | Thị trường chứng khoán

Quy định mới về việc thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch mua - bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, được áp dụng theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Mới đây, nhiều thương hiệu vàng - bạc thông báo thay đổi chính sách thanh toán trong giao dịch mua - bán vàng. Trong đó, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt nhấn mạnh: Từ ngày 16/10, các giao dịch mua - bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đề nghị khách hàng lưu ý quy định này để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Trong thông báo mới nhất, Phú Quý nhấn mạnh: Chỉ giao dịch với tài khoản Ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử, quý khách vui lòng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán.

Thông báo mới nhất của Phú Quý

Thông báo mới nhất của Bảo Tín Mạnh Hải

Thông báo mới nhất của Bảo Tín Minh Châu

Quy định mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong yêu cầu thanh toán đối với giao dịch vàng, khi ngưỡng giá trị phải thanh toán không dùng tiền mặt được điều chỉnh từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày. Vì vậy, khách hàng cần theo dõi tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong ngày để lựa chọn hình thức thanh toán đáp ứng quy định.

Trước đây, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán qua tài khoản. Với Nghị định 390/2026/NĐ-CP, ngưỡng áp dụng đã giảm xuống còn 5 triệu đồng.

Bên cạnh nội dung về thanh toán, Nghị định 390 còn sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4, quy định hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thuộc nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dù vậy, việc không còn thuộc nhóm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không đồng nghĩa với việc các tổ chức, cá nhân được miễn trừ những nghĩa vụ pháp lý liên quan. Các hoạt động trong lĩnh vực này vẫn phải đáp ứng quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn và đo lường; nhãn hàng hóa; niêm yết giá; hóa đơn, chứng từ; thuế; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống rửa tiền.

(Tổng hợp)

Theo Ngọc Linh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật số liệu CTCK chiều 19/10: TCBS lãi kỷ lục, nhiều công ty báo lãi quý 3 “đi lùi", thậm chí thua lỗ

Cập nhật số liệu CTCK chiều 19/10: TCBS lãi kỷ lục, nhiều công ty báo lãi quý 3 “đi lùi", thậm chí thua lỗ Nổi bật

Một tháng từ khi nâng hạng: Khối ngoại bán ròng gần tỷ USD, VN-Index mất 110 điểm

Một tháng từ khi nâng hạng: Khối ngoại bán ròng gần tỷ USD, VN-Index mất 110 điểm Nổi bật

Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 19/10/2026
Novaland kéo dài thời gian chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Novaland kéo dài thời gian chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông

15:41 , 19/10/2026
Bệnh viện TNH muốn phát hành 220 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để cơ cấu nợ

Bệnh viện TNH muốn phát hành 220 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để cơ cấu nợ

15:05 , 19/10/2026
Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, doanh nghiệp công bố thông tin quan trọng

Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, doanh nghiệp công bố thông tin quan trọng

14:50 , 19/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên