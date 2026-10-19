Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt thông báo thay đổi cách thanh toán khi mua bán vàng

Mới đây, nhiều thương hiệu vàng - bạc thông báo thay đổi chính sách thanh toán trong giao dịch mua - bán vàng. Trong đó, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt nhấn mạnh: Từ ngày 16/10, các giao dịch mua - bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đề nghị khách hàng lưu ý quy định này để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Trong thông báo mới nhất, Phú Quý nhấn mạnh: Chỉ giao dịch với tài khoản Ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử, quý khách vui lòng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán.

Thông báo mới nhất của Phú Quý

Thông báo mới nhất của Bảo Tín Mạnh Hải

Thông báo mới nhất của Bảo Tín Minh Châu

Quy định mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong yêu cầu thanh toán đối với giao dịch vàng, khi ngưỡng giá trị phải thanh toán không dùng tiền mặt được điều chỉnh từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày. Vì vậy, khách hàng cần theo dõi tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong ngày để lựa chọn hình thức thanh toán đáp ứng quy định.

Trước đây, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán qua tài khoản. Với Nghị định 390/2026/NĐ-CP, ngưỡng áp dụng đã giảm xuống còn 5 triệu đồng.

Bên cạnh nội dung về thanh toán, Nghị định 390 còn sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4, quy định hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thuộc nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dù vậy, việc không còn thuộc nhóm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không đồng nghĩa với việc các tổ chức, cá nhân được miễn trừ những nghĩa vụ pháp lý liên quan. Các hoạt động trong lĩnh vực này vẫn phải đáp ứng quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn và đo lường; nhãn hàng hóa; niêm yết giá; hóa đơn, chứng từ; thuế; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống rửa tiền.

(Tổng hợp)