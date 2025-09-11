Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Profile ấn tượng của bà Nguyễn Thị Hồng: Đi lên từ vị trí chuyên viên, hai lần được vinh danh trong Top Thống đốc xuất sắc nhất thế giới, là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019

11-09-2025 - 07:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Sinh năm 1968, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng, tốt nghiệp Cử nhân Học viện Ngân hàng và có học vị Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một Bộ, cơ quan ngang Bộ về kinh tế.

Tạp chí Global Finance mới đây đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm "A+", "A" hoặc "A-", trong Báo cáo Xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba Thống đốc được xếp hạng A+ cùng với Chủ tịch Fed Jerome Hayden Powell và Thống đốc NHTW Đan Mạch Christian Kettel Thomsen.

Năm ngoái, bà Hồng cũng là một trong 7 Thống đốc được Tạp chí Global Finance xếp hạng "A". Năm 2023, bà cũng từng được xếp hạng A+ nhờ những thành công trong việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: SBV)

Bà Nguyễn Thị Hồng bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Nhà nước vào năm 1991 với vị trí Chuyên viên Vụ Quản lý Ngoại hối.

Sau 2 năm công tác, từ tháng 11 năm 1993, bà chuyển sang công tác tại Vụ Chính sách tiền tệ lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên (từ 11/1993 - 4/1995); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cán cân thanh toán quốc tế (4/1995 - 4/2008); Phó Vụ trưởng (4/2008 - 7/2011); Phó Vụ trưởng phụ trách (8/2011 - 1/2012).

Đến tháng 1 năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ. Ngày 16/8/2014, bà được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN và tái bổ nhiệm chức vụ này vào ngày 21/8/2019. Năm 2019, bà Hồng được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Năm 2020, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 97,08% số phiếu tán thành. Bà chính thức trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một Bộ, cơ quan ngang Bộ về kinh tế.

Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, bà được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, bà được Quốc hội Việt Nam khóa XV bầu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch

