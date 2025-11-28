Quá mê đôi vợ chồng đẹp nhất vũ trụ VFC: Visual "tuyệt đối điện ảnh", chemistry nhìn là yêu luôn!

Sau lễ cưới hoành tráng ở Hà Nội, "cặp đôi đẹp nhất VFC" Đình Tú và Ngọc Huyền tiếp tục trở thành tâm điểm khi chia sẻ loạt ảnh tuần trăng mật tại Nhật Bản. Không cần tạo dáng cầu kỳ, bộ đôi vẫn ghi điểm nhờ visual xịn cả đôi, cảm xúc tự nhiên và loạt khung hình đẹp như điện ảnh giữa mùa lá vàng.

Đúng là vợ chồng son, Đình Tú và Ngọc Huyền tình tứ nắm tay, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng khiến ai nhìn cũng cảm nhận được năng lượng hạnh phúc. Đình Tú được nhận xét ngày càng điển trai, góc nghiêng cuốn hút, anh điển trai hơn hẳn sau khi lấy vợ.

Trong khi đó, Ngọc Huyền gây chú ý khi lên hình tròn trịa. Zoom cận các ảnh, có thể thấy cô không khoe dáng nuột nà như mọi khi mà chọn trang phục rộng rãi và kín đáo, chi tiết khiến netizen thêm phần tò mò giữa tin đồn gia đình sắp có thành viên nhí.

Đình Tú và Ngọc Huyền hưởng tuần trăng mật tại Nhật Bản

Cả hai tình tứ, ngọt ngào đúng chuẩn vợ chồng son

Ngọc Huyền khoe góc nghiêng xinh xắn giữa mùa thu Nhật Bản

Nữ diễn viên gây chú ý khi tiếp tục giấu dáng giữa nghi vấn bầu bí

Những bức ảnh của Đình Tú - Ngọc Huyền như thước phim điện ảnh

Cặp đôi tận hưởng những ngày hạnh phúc khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân

Đình Tú được khen tươi tắn, điển trai hơn sau khi lấy vợ

Nguyễn Đình Tú là cựu sinh viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt bộ phim đình đám của VTV như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng và Thương ngày nắng về…

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Nữ diễn viên nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả qua những dự án phim đáng chú ý như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần đây nhất là Cha tôi, người ở lại...

Đôi vợ chồng xịn nhất nhì "vũ trụ VFC" là đây

Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu rộ tin yêu đương vào năm 2023. Khi đó, nhiều "thám tử mạng" soi được loạt hint xịn giữa cả hai. Cụ thể trong đám cưới của diễn viên Ngọc Anh, Đình Tú và Ngọc Huyền cùng diện đồ đen, chụp ảnh đôi với cô dâu chú rể. Trong dịp sinh nhật Đình Tú, Ngọc Huyền cũng đến chúc mừng. Thu hút sự chú ý của cư dân mạng chính là chi tiết áo đôi của cả hai. Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền cũng thường xuyên khoe hình ảnh được ai đó tặng quà. Sau đó Đình Tú chính thức cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 6/2025.

Trong lễ cưới, Ngọc Huyền từng nhắn nhủ với chồng: "Từ khi có anh, em thấy được là chính mình. Cảm xúc bên cạnh anh không quá khó để gọi tên, chỉ đơn giản là sự bình yên... Em mong muốn tất cả sẽ là anh xin lỗi và xuống nước trước. Vì mỗi lần như vậy, em sẽ có cảm giác em quan trọng hơn. Cảm ơn sự nghiêm túc và dịu dàng của anh trong suốt gần 3 năm qua, cảm ơn sự đồng hành, niềm tin yêu và sự ủng hộ. Cảm ơn anh vì đã chọn em là nhà".