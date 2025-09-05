Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô

05-09-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Nhìn vào thành tích của bộ phim, khán giả thực sự chỉ còn biết nói đúng 1 từ: Nể!

Trong tuần qua, mạng xã hội Việt ngập tràn tinh thần yêu nước, từ phim ảnh, âm nhạc đến các tin tức nóng hổi, với lượng thảo luận khủng trước thềm Lễ Quốc Khánh 2/9. Giữa bão thông tin đó, phim Mưa Đỏ nổi bật như một hiện tượng, khiến cư dân mạng liên tục chia sẻ, bàn tán và tung hô.

Theo thống kê từ YouNet Media, Mưa Đỏ tiếp tục giữ vững vị trí Top 1 độ hot trên mạng xã hội Việt mảng phim, với lượng thảo luận tăng 400% so với tuần đầu công chiếu. So với đối thủ của mình - Làm Giàu Với Ma 2 do NS Hoài Linh đóng chính - phim có độ hot gấp 10 lần. Đáng nói hơn khi từ đầu năm tới giờ có vô số phim Việt - Hàn - Trung và cả Âu Mỹ hot nhưng chưa một tác phẩm nào vượt được dấu mốc 1 triệu thảo luận trên MXH trong khi Mưa Đỏ lại dễ dàng ghi nhận con số 1,17 triệu. 

Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô- Ảnh 1.

Số liệu khủng của Mưa Đỏ, tất cả 9 phim còn lại cộng lại cùng chưa bằng thành tích của top 1

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim lại bùng nổ mạnh mẽ đến vậy. Ra mắt đúng thời điểm vàng, ngay khi tinh thần yêu nước dâng cao trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Mưa Đỏ đã tận dụng tối đa cảm xúc dân tộc, khiến khán giả không chỉ xem mà còn muốn chia sẻ, lan tỏa từng thước phim.

Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô- Ảnh 2.

Về nội dung, Mưa Đỏ khắc họa sâu sắc hình tượng những chiến sĩ kiên cường, chiến đấu hết mình vì độc lập dân tộc. Tình đồng đội, sự hy sinh và lòng quả cảm được truyền tải qua những khung hình choáng ngợp, vừa chân thực vừa đậm chất điện ảnh. Người xem có thể cảm nhận được nhịp thở căng thẳng của chiến trận, nỗi lo sợ xen lẫn quyết tâm, tạo nên trải nghiệm điện ảnh gần như không có điểm chê. Không chỉ vậy, dàn diễn viên còn góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, tăng thêm sức lan tỏa của bộ phim trên mạng xã hội, khiến câu chuyện trở nên sống động và gần gũi với đời thực.

Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô- Ảnh 3.

Phản ứng của khán giả trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay YouTube cũng cực kỳ sôi động. Nhiều comment bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình tượng người lính, cảm giác “vừa xem vừa rơi nước mắt” trước các phân cảnh hy sinh đầy cảm xúc. Một số khác lại chia sẻ khoảnh khắc bản thân đứng dậy, vỗ tay cho tinh thần quả cảm của các chiến sĩ, hay hào hứng nhắc đến những chi tiết hình ảnh, âm nhạc và góc quay khiến họ mắt không rời màn hình.

Con số thống kê doanh thu càng khẳng định sức nóng của Mưa Đỏ khi hiện phim đã lần lượt vượt qua 1 loạt tác phẩm hot để giành vị trí thứ 3 trên BXH top 10 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Có thể nói, Mưa Đỏ không chỉ là một bộ phim lịch sử đơn thuần, mà còn đang trở thành hiện tượng văn hóa, khi mỗi khung hình đều được bàn tán, chia sẻ và cảm nhận như một trải nghiệm chung của cộng đồng mạng.

Quá nể phim Việt có độ hot tăng 400% nhờ hoàn hảo tuyệt đối, ngôn từ không đủ để tung hô- Ảnh 4.

Theo Lệ An

