Qua ngày họp, đối tác của Vingroup mới thông báo dời lịch tổ chức Đại hội cổ đông

Hà Linh | 07-05-2026 - 11:34 AM | Thị trường chứng khoán

Theo thông báo hồi giữa tháng 3/2026, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Pomina sẽ bàn các nội dung xoay quanh kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ngày 5/5, CTCP Thép Pomina (mã POM) bất ngờ công bố nghị quyết HĐQT về việc lùi thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 sang đầu tháng 6/2026. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra sau ngày dự kiến tổ chức ban đầu là4/5 nhưng không có bất kỳ thông báo điều chỉnh nào trước đó.

Theo thông báo hồi giữa tháng 3/2026, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Pomina sẽ bàn các nội dung xoay quanh kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức không được công bố công khai mà chỉ nêu trong thư mời.

Pomina bất ngờ thu hút sự chú ý trở lại từ cuối năm ngoái sau khi Vingroup thông báo cung cấp khoản vay vốn lưu động tối đa 2 năm với lãi suất 0%, thông qua VinMetal, nhằm cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng và ổn định hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, Pomina còn được ưu tiên trở thành nhà cung cấp thép cho các công ty trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, Vinhomes, VinSpeed…, qua đó đảm bảo đầu ra và góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án lớn.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc tái cấu trúc và củng cố đội ngũ quản trị. Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ - người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina - sẽ trở lại điều hành, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển doanh nghiệp.

Với thông tin nhận được hỗ trợ từ Vingroup, cổ phiếu POM của Pomina bất ngờ tăng vọt gấp 4 lần trước khi quay đầu lao dốc trở lại. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 3.900 đồng/cp và chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần.

Trong một diễn biến liên quan, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt (Thép Việt) vừa thông báo bán ra 4,18 triệu cổ phiếu trong tổng số 7,5 triệu cổ phiếu POM đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là không đạt được giá kỳ vọng. Sau giao dịch, Thép Việt giảm sở hữu xuống còn 142,14 triệu cổ phiếu POM, tương đương 51,03% vốn Pomina.

Hà Linh

