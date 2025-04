Quảng Nam còn 88 xã - phường, có phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây

Ngày 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã ban hành nghị quyết chính thức về việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức Đảng và đơn vị hành chính ở cả cấp xã và cấp tỉnh. Nghị quyết này thông qua nội dung cốt lõi của các dự thảo đề án, bao gồm đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh.

Theo đó, 233 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được sắp xếp lại còn lại 88 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 phường và 76 xã.

Các xã, phường thuộc UBND huyện, thị xã trước đây, sau sắp xếp được lấy tên từ tên huyện/thị xã ghép với số thứ tự. Ví dụ, Núi Thành có 17 xã, thị trấn, sau sắp xếp còn 7 xã, từ Núi Thành 1 đến Núi Thành 6; riêng xã đảo Tam Hải giữ nguyên.

Thị xã Điện Bàn từ 20 xã, phường xuống còn 5 phường, gồm phường Điện Bàn 1 đến Điện Bàn 5 và 2 xã là Điện Bàn 6 và 7.

Riêng các xã, phường thuộc TP Tam Kỳ và Hội An sau sắp xếp lấy theo tên thành phố ghép với các hướng, gồm phường Tam Kỳ, Tam Kỳ Đông, Tam Kỳ Bắc, Tam Kỳ Nam; phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây. Riêng xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) được giữ nguyên.

Các đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam sau sắp xếp như sau: