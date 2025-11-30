Quảng Ninh sẽ xây cầu vượt biển đánh thức ‘viên ngọc xanh’ giữa vịnh Bắc Bộ.

Một loạt các công trình, dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2025-2030 đang được tỉnh Quảng Ninh giao các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư. Trong số này, dự án cầu vượt biển nối đảo Cô Tô lớn với đảo Thanh Lân (Đặc khu Cô Tô) được đánh giá là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt về dân sinh, du lịch và quốc phòng – an ninh.

Theo định hướng bước đầu, cây cầu có chiều dài khoảng 2km, bắc qua eo biển giữa hai đảo, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến 2029. Hiện nay, việc đi lại giữa Cô Tô lớn và Thanh Lân chủ yếu bằng thuyền, đò, mỗi chuyến mất khoảng 20 phút trong điều kiện thời tiết bình thường. Khi gió mùa, sóng lớn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, cấp cứu y tế… càng thêm khó khăn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Đảo Thanh Lân là đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô.

Đảo Thanh Lân có diện tích khoảng 27km², là đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô và được xem là “tấm lá chắn” quan trọng ở vùng biển đông bắc Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng – an ninh trên vịnh Bắc Bộ . Trên đảo hiện có khoảng 1.600 cư dân sinh sống, chủ yếu bằng nghề khai thác, đánh bắt hải sản quy mô nhỏ, kết hợp với dịch vụ du lịch cộng đồng đang manh nha phát triển.

Khác với các điểm du lịch đã quen thuộc tại Cô Tô lớn, Thanh Lân giống như một “thế giới riêng biệt”, nơi nhịp sống của người dân vẫn chậm rãi, chan hòa với thiên nhiên. Hơn 70% diện tích đảo được rừng tự nhiên che phủ , tạo nên hệ sinh thái rừng – biển phong phú, đa dạng. Các bãi tắm như Ba Châu, Hải Quân, C67… vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ: cát trắng mịn, nước biển trong xanh, triền rừng ôm sát bờ biển, chưa bị bê tông hóa, ít công trình xây dựng kiên cố chen lấn ra sát mép sóng.

Khác với các điểm du lịch đã quen thuộc tại Cô Tô lớn, Thanh Lân giống như một “thế giới riêng biệt”.

Bởi vậy, Thanh Lân được nhiều du khách ví như “nơi trú ẩn yên bình” cho những ai muốn tạm rời xa không khí ồn ào, náo nhiệt. Tiếng sóng vỗ dịu dàng, những con đường nhỏ xuyên rừng, những bãi cát vắng chân người… khiến cảnh sắc trên đảo vẫn còn vẹn nguyên dáng dấp của những ngày đầu khai phá, tạo nên sức hút riêng khó trộn lẫn giữa một vùng du lịch biển đang bùng nổ.

Nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá tự nhiên, những năm gần đây, Đặc khu Cô Tô đã chủ trương phát triển đa dạng loại hình du lịch gắn với tài nguyên rừng – biển tại Thanh Lân, như đi bộ xuyên rừng, cắm trại ven biển, ngắm bình minh và hoàng hôn trên các mũi đá, câu mực đêm cùng ngư dân hay chèo kayak, lặn ngắm san hô.

Tiếng sóng vỗ dịu dàng, những con đường nhỏ xuyên rừng, những bãi cát vắng chân người…

Từ tháng 4/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tổ chức hoạt động lặn biển có hướng dẫn viên tại các khu vực Vụng Tròn, Hòn Chim và Hòn Ông Tích, thuộc vùng biển Cô Tô – Thanh Lân . Đây là các vùng nước có hệ sinh vật biển phong phú, nhiều loài san hô, cá cảnh biển và sinh vật đáy đa dạng, màu sắc rực rỡ. Việc mở tour lặn biển có kiểm soát được xem là bước đi thí điểm, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch đặc thù, vừa là cơ sở để tăng cường quản lý, bảo vệ hệ sinh thái dưới nước.

Trong bối cảnh đó, đề xuất đầu tư cầu vượt biển nối Cô Tô – Thanh Lân được kỳ vọng sẽ mang lại “cú hích” mới, cải thiện mạnh mẽ điều kiện đi lại , vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và cơ hội tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu cho người dân trên đảo. Khi hạ tầng kết nối được nâng cấp, du khách tới Cô Tô lớn cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc di chuyển sang Thanh Lân, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, tạo thêm sinh kế bền vững cho cộng đồng cư dân biển đảo.

Cảnh sắc trên đảo vẫn còn vẹn nguyên dáng dấp của những ngày đầu khai phá.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển kinh tế – du lịch, bài toán bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái rừng – biển nguyên sơ tại Thanh Lân sẽ càng trở nên thách thức hơn. Việc nghiên cứu đầu tư, thiết kế cầu vượt biển, cùng các công trình hạ tầng phụ trợ đi kèm, được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh định hướng phải gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường, kiểm soát mật độ xây dựng, không để lặp lại mô hình phát triển nóng, bê tông hóa ồ ạt trên các dải bờ biển.

Trong chặng đường phát triển tới đây, Đặc khu Cô Tô nói chung và đảo Thanh Lân nói riêng đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến đặc sắc của du lịch biển đảo phía bắc. Cây cầu vượt biển được nghiên cứu không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là bước kết nối mới giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh với mục tiêu gìn giữ những giá trị thiên nhiên thuần khiết mà Thanh Lân đang may mắn còn giữ được.