Quốc Cường Gia Lai bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2025 với doanh thu đạt 242,56 tỷ đồng, tăng 271,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 16,62 tỷ đồng.

Năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, dù cải thiện lợi nhuận nhưng kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 20,46 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai mới chỉ hoàn thành 6,8% so với kế hoạch năm.﻿

﻿Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn WHY đã đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp bất động sản này.

Thứ nhất, khoản thanh toán 74,3 tỷ đồng liên quan đến dự án Khu cao ốc Căn hộ – Thương mại ven sông Tân Phong (TP.HCM) vẫn chưa được UBND TP.HCM ra quyết định chính thức, khiến tiến độ triển khai dự án tiếp tục bỏ ngỏ.﻿

Thứ hai, tính đến 30/6/2025, tổng tài sản ngắn hạn của QCG đạt 1.844 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn lên tới 3.814 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản nợ 2.782 tỷ đồng mà công ty phải hoàn trả theo hợp đồng hứa mua - hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh với công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.



Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định đã nhận diện vấn đề, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh và dòng tiền cho năm 2025 cũng như các năm tiếp theo. Quốc Cường Gia Lai cho rằng công ty vẫn có thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục.﻿