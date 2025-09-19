Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết lấy lại thị phần tại Trung Quốc, một ông lớn Thái Lan chuẩn bị ra mắt xôi sầu riêng ăn liền, sẽ mở rộng sang cả thị trường châu Âu

19-09-2025 - 07:24 AM | Thị trường

Xôi sầu riêng sẽ là một trong những sản phẩm chủ đạo của công ty nhằm chiếm lĩnh thị trường sầu riêng Trung Quốc sau những vấn đề về chất vàng O và cadmium.

Quyết lấy lại thị phần tại Trung Quốc, một ông lớn Thái Lan chuẩn bị ra mắt xôi sầu riêng ăn liền, sẽ mở rộng sang cả thị trường châu Âu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhà xuất khẩu trái cây Thái Lan Platinum Fruits đang lên kế hoạch mở rộng thị trường sầu riêng sang các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, đồng thời giới thiệu sản phẩm mới – xôi sầu riêng ăn liền – nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng.

Thông tin được ông Natthakrit Iamsakul, Giám đốc điều hành Platinum Fruits, chia sẻ tại Triển lãm Asia Fruit Logistica 2025. Theo ông, nhu cầu sầu riêng Thái Lan tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn là ưu tiên hàng đầu để thâm nhập bền vững vào thị trường này.

Platinum Fruits hiện là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tươi lớn nhất Thái Lan, với danh mục sản phẩm gồm sầu riêng, nhãn tươi, măng cụt và dừa. Trung Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm, song công ty cũng mở rộng hoạt động sang châu Âu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nam Á.

Đáng chú ý, công ty vừa giới thiệu sản phẩm xôi sầu riêng ăn liền, được phát triển nội bộ và bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng châu Âu. Đây được xem là hướng đi mới giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm sầu riêng Thái Lan.

Ngoài sầu riêng, Platinum Fruits còn tập trung phát triển xuất khẩu nhãn tươi. Thị trường chính hiện nay là Indonesia và Trung Quốc, song công ty ghi nhận nhu cầu tăng tại Anh và Hà Lan. Theo ông Iamsakul, nhãn tươi có lợi thế về thời gian bảo quản tương đối dài, giúp giảm chi phí logistics và mở rộng khả năng thâm nhập thị trường xa.

Trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đầu năm nay gặp khó khăn do vấn đề hàm lượng cadmium và auramine O (chất vàng O) vượt ngưỡng, đại diện Platinum Fruits khẳng định công ty không bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ, từ đào tạo nông dân, lấy mẫu đất và nước, kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu, đến kiểm tra sâu bệnh và nấm trong nhà máy. Tất cả quy trình đều tuân thủ tiêu chuẩn GAP và Global GAP.

Theo thông tin từ trang web chính thức, toàn bộ trái cây của Platinum Fruits được thu hoạch từ các vườn đạt chứng nhận Global GAP. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư hệ thống vận chuyển lạnh, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, qua đó duy trì chất lượng sản phẩm khi xuất khẩu sang các thị trường xa.

Mỹ đã chi hơn 10 tỷ USD mua một mặt hàng quan trọng của Việt Nam: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới, hàng trăm quốc gia đã đặt gạch mua hàng

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

