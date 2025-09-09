Sau thành công của bộ phim Chúng ta của 8 năm sau , việc Quỳnh Kool trở lại màn ảnh trong Gió ngang khoảng trời xanh được kỳ vọng.

Ở dự án này, Quỳnh Kool đảm nhận vai Trúc Lam - một trong ba nữ chính. Theo nguyên tác 30 chưa phải là hết , nhân vật Trúc Lam là cô gái đã lập gia đình nhưng tính cách vô tư, trẻ con, đôi lúc vô tâm.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Quỳnh Kool nhận nhiều ý kiến chê bai về tạo hình, biểu cảm đơ cứng, thoại nhanh không rõ lời. Có khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên lạm dụng thẩm mỹ, không còn vẻ đẹp tự nhiên, lối diễn xuất ít cảm xúc như trước.

Ngoài ra, việc xây dựng tính cách nhân vật Trúc Lam bị chê cường điệu hóa tới mức phi lý. Cụ thể, ở tập mới phát sóng, Trúc Lam cùng Mỹ Anh (Phương Oanh) đi “giải cứu” Kim Ngân (Việt Hoa).

Trong tình huống đóng giả nhân viên phục vụ khách sạn, bộ ba cố tình gài bẫy Đồng Văn Tiền (Lý Chí Huy thủ vai) để vạch trần âm mưu hắn hạ bệ Kim Ngân khi phải mua chiếc nhẫn kim cương 30 triệu đồng cho bạn gái mới.

Sau thành công của những vai diễn nặng tâm lý, Quỳnh Kool bị chê không phù hợp với dạng vai vô tư, hồn nhiên. Thậm chí, nhân vật của cô trong Gió ngang khoảng trời xanh bị nhận xét quá lố, phi thực tế.

Vì vụng về, Trúc Lam dùng chiếc khăn thấm thuốc mê, chụp vào miệng Mỹ Anh khiến cô ngất xỉu trong lúc cấp bách. Chi tiết này sau khi lên sóng bị khán giả phản ứng, cho rằng Trúc Lam vô dụng, kịch bản lố.

Trước đó, nhân vật Trúc Lam gây tranh luận vì những tình tiết thiếu tính thực tế như bỏ tiền triệu đưa mèo đi spa, mua thẻ tập thể dục giá hàng chục triệu, mua quà tân gia đắt tiền hay thường xuyên giận dỗi, phàn nàn về chồng…

“Xây dựng nhân vật Lam quá lố, phi thực tế”, “Xem đến nhân vật của Lam là muốn bỏ phim”, “So với bản Trung, nhân vật Trúc Lam thật khó chấp nhận”, “Vai diễn dở nhất mà Quỳnh Kool đảm nhận, thật sự thất vọng”, “Có chuyện gì với Quỳnh Kool vậy nhỉ, xây dựng nhân vật chán, diễn còn chán hơn”, “Từ tạo hình tới diễn xuất, Trúc Lam là nhân vật lỗi nhất trong Gió ngang khoảng trời xanh”, “Quỳnh Kool lạm dụng thẩm mỹ khiến biểu cảm đơ cứng, không còn cảm xúc nữa”… là một số bình luận của khán giả.

Trước phản ứng của dư luận, Quỳnh Kool phủ nhận thông tin thẩm mỹ. Cô lý giải bản thân tăng 7 kg để có tạo hình mới cho nhân vật.

“Béo lên tí thôi mà, làm gì phải căng. Tôi tăng có 7 kg, béo lên cả cổ đây này. Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra được không? Không thay đổi thì mọi người cũng bàn tán, mà thay đổi thì mọi người cũng nói. Mỗi vai diễn tôi đều muốn mang đến một màu sắc khác, để khán giả có cái nhìn mới mẻ và không bị trùng lặp với những nhân vật cũ”, Quỳnh Kool phân trần.

Quỳnh Kool mong khán giả có cái nhìn cởi mở hơn. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng tăng tới 58 kg, việc bị đồn thổi phẫu thuật thẩm mỹ có thể vì cô chỉnh ảnh quá đà.