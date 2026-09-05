Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Sang SN 1974 cùng 4 người liên quan

Ngày 4/9, Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan vụ tập kết, đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh một cây xăng trên đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi phạm tội hình sự theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong năm 2026, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp là ao, hồ, ruộng trũng của các hộ dân thôn Yên Ngưu để san lấp, tạo mặt bằng tập kết máy công trình, xe tải. Lừng cho nhiều cá nhân đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía ngoài và chỉ đạo người điều khiển máy xúc, máy ủi san gạt sau khi các phương tiện đổ chất thải.

Khoảng tháng 5/2026, Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc tìm các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía trong. Sang đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải có nhu cầu đổ chất thải; đồng thời giao Lê Mạnh Khương điều hành hoạt động tại bãi khi Sang không có mặt, hướng dẫn các phương tiện vào vị trí đổ, thu tiền, ghi chép biển số xe và công nợ.

Cơ quan điều tra phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định diện tích và khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty Trường Anh, do Đỗ Văn Trường làm Giám đốc, là đơn vị ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển chất thải xây dựng cho các đơn vị thi công Dự án đường Vành đai 2.5 Thủ đô, đoạn qua phường Khương Đình.

Đỗ Văn Trường đã bàn bạc, trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định với giá 500 nghìn đồng/xe loại 4 chân, thể tích thùng 14m³. Sau đó, Trường thuê xe của Công ty TNHH Bảo Long HB và chỉ đạo các lái xe vận chuyển chất thải xây dựng đến đổ tại đây.

Từ ngày 3/8 đến 8/8, các phương tiện đã thực hiện 36 chuyến, với tổng khối lượng 667.660kg.

Khu vực ao tại xã Đại Thanh bị tập kết, đổ trái phép khối lượng lớn chất thải xây dựng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đối với Công ty Đại Cát, do Trần Thế Anh làm Giám đốc, tài liệu điều tra xác định doanh nghiệp này ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển bùn thải xây dựng cho các đơn vị thi công dự án xây kè bê tông thuộc Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, trên địa bàn phường Hoàng Liệt và xã Đại Thanh.

Trần Thế Anh đã bàn bạc, trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định với giá 500 nghìn đồng/xe ô tô loại 4 chân, thể tích thùng 14m³ và 300.000 đồng/xe loại 8 tấn.

Từ ngày 6/7 đến 10/8, các lái xe của Công ty Đại Cát đã thực hiện 438 chuyến, gồm 353 chuyến xe loại 4 chân và 85 chuyến xe loại 8 tấn, với tổng khối lượng 6.735.585kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép là 12.508,8m²; khối lượng chất thải xây dựng khoảng 26.714m³, tương đương 33.526.070kg.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng, gồm: Bùi Văn Lừng (SN 1987, trú tại xã Thanh Lâm, Ninh Bình); Nguyễn Thị Kim Sang (SN 1974, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội); Lê Mạnh Khương (SN 1991, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội); Đỗ Văn Trường (SN 1990, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Trần Thế Anh (SN 1980, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.