realme tung bộ 3 smartphone 15 series tại Việt Nam với hàng loạt tính năng AI, giá từ 9 triệu đồng

Thương hiệu realme vừa chính thức giới thiệu dòng smartphone mới realme 15 Series tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân khúc tầm trung.

realme 15 Series gồm ba phiên bản: realme 15 Pro, realme 15 và realme 15T. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này nằm ở hệ thống camera độ phân giải 50MP, trong đó realme 15 Pro trang bị 3 camera 50MP cùng cảm biến Sony IMX896 chống rung OIS, cho khả năng chụp ảnh chân dung và thiếu sáng được cải thiện. Các phiên bản còn lại cũng được trang bị cụm camera kép 50MP cả trước và sau, hỗ trợ quay video 4K, phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Về công nghệ AI, realme giới thiệu nhiều tính năng mới như AI Edit Genie cho phép chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói và AI Party Mode hỗ trợ chụp chân dung trong điều kiện thiếu sáng. Các thuật toán AI khác cũng giúp tối ưu ánh sáng, màu sắc và chất lượng ảnh, hướng đến trải nghiệm trực quan và dễ tiếp cận hơn cho người dùng phổ thông.

Bên cạnh camera và AI, cấu hình cũng là một điểm đáng chú ý. realme 15 Pro được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, trong khi realme 15 sử dụng Dimensity 7300+ 5G, đều cho hiệu năng cải thiện so với thế hệ trước. Toàn bộ dòng máy sở hữu viên pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, trở thành điểm khác biệt trong phân khúc khi cân bằng dung lượng lớn và thiết kế mỏng nhẹ.

Thiết kế của realme 15 Series lấy cảm hứng từ thời trang haute couture, mặt lưng phủ hiệu ứng chuyển sắc và khung viền mỏng. realme 15 Pro chỉ dày 7,79mm, được giới thiệu là smartphone mỏng nhất trong phân khúc pin 7.000 mAh. Màn hình cong HyperGlow 4D Curve+ với tần số quét 144Hz và độ sáng 6.500 nits tiếp tục là yếu tố nâng trải nghiệm hiển thị.

Cũng tại sự kiện này, realme còn công bố đồng hồ thông minh realme Watch 5, trang bị màn hình AMOLED 1,97 inch, GPS độc lập và hơn 100 chế độ luyện tập. Thời lượng pin lên tới 14 ngày và khả năng kháng nước IP68 được xem là những yếu tố phù hợp với người dùng trẻ năng động.

realme 15 Series sẽ chính thức lên kệ từ ngày 24/9 tại hệ thống Thế Giới Di Động, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi. Giá bán khởi điểm từ 8,99 triệu đồng cho realme 15T và 14,99 triệu đồng cho realme 15 Pro. Trong khi đó mẫu đồng hồ thông minh realme Watch 5 có giá 1,79 triệu đồng.



