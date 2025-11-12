Rich kid khổ nhất thế giới

Cô ấy là cháu gái đời thứ năm của người sáng lập tập đoàn dược phẩm khổng lồ Johnson & Johnson, được mệnh danh là nữ thừa kế "vượt vạch đích" ngay từ khi sinh ra. Thế nhưng, cuộc đời của Casey Johnson, con gái đầu lòng của tỷ phú Woody Johnson (chủ sở hữu đội New York Jets), lại là một chuỗi bi kịch, tai tiếng và kết thúc bằng cái chết cô độc ở tuổi 30.

Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên với bệnh tật

Casey Johnson lớn lên trong môi trường mà cô có thể tự hào tuyên bố: "Tôi muốn gì là có cái đó." Năm 10 tuổi, trong khi những cô bé khác chơi búp bê, Casey đã diện chiếc túi Chanel đầu tiên. Tuổi 16, cô được tặng một chiếc xe hơi riêng dù chưa có bằng lái. Tuổi 18, cô thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Một thành viên gia đình nhận xét cha cô, Woody Johnson, đã "quá nuông chiều Casey" vì ông tin rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô được định đoạt bởi hai gánh nặng sức khỏe. Đầu tiên là bệnh tiểu đường, được chẩn đoán khi cô mới 8 tuổi. Sau đó, ở tuổi vị thành niên, cô bị xác định mắc chứng Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder - BPD), một bệnh tâm thần nghiêm trọng làm suy yếu nghiêm trọng tâm trạng, hành vi và các mối quan hệ của cô. Mẹ cô, bà Sale Johnson, tiết lộ rằng căn bệnh BPD đã "đánh cắp" những năm tháng tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành của Casey.

Áp lực "con gái nhà Johnson & Johnson"

Khi trưởng thành, Casey chuyển đến Hollywood. Hơn cả danh vọng, cô muốn thoát khỏi cái bóng gia đình. "Tôi đã nghe một cô gái nói: 'Ồ, đó là con gái nhà Johnson & Johnson,' và trái tim tôi như thắt lại vì tôi không muốn bị nhận diện như thế. Tôi là Casey Johnson. Tôi không phải con gái nhà Johnson & Johnson." Cô luôn cảnh giác và cảm thấy bị lợi dụng vì tên tuổi và tài sản.

Nhưng "nỗi khổ" lớn nhất của Casey lại đến từ người mà cô khao khát nhất: sự chấp thuận từ cha mình. Bà Sale Johnson chia sẻ: "Tất cả những gì Casey muốn là sự chấp thuận của cha cô ấy. Cô ấy sống vì điều đó, và cô ấy đã suy sụp vì không nhận được nó." Tỷ phú Woody Johnson, theo lời vợ cũ, là người không có sự "ấm áp, thích ôm ấp" và không biết cách đối phó với một đứa con phức tạp như Casey.

Cuộc trục xuất và kết thúc cô đơn

Năm 2005, sau nhiều lần can thiệp thất bại để đưa con gái đi cai nghiện, Woody Johnson đã từ bỏ Casey. Hai năm sau, cô càng làm gia đình bẽ mặt khi công khai cãi vã với cô ruột mình trên báo chí. Đối với dòng tộc luôn giữ kín đời tư, Casey bị coi là "kẻ khủng bố báo lá cải." Woody Johnson đã cắt đứt mọi liên hệ, bao gồm cả quyền sử dụng quỹ ủy thác hàng triệu USD của cô.

Mọi việc lên đến đỉnh điểm vào năm 2008 tại biệt thự của cha cô ở Hamptons. Casey mang theo con gái nuôi Ava-Monroe đến để giới thiệu với cha, nhưng đã bị người vợ tương lai của ông gọi cảnh sát trục xuất. Woody Johnson về đến nơi và lạnh lùng yêu cầu con gái và cháu gái rời khỏi tài sản của ông, "không bao giờ quay lại." Trong những năm cuối đời, dù Casey gửi thư và gọi điện, cha cô đã chọn không bao giờ trả lời.

Bị cắt đứt tài chính, cuộc sống của Casey trượt dài. Chiếc Porsche bị tịch thu, nợ nần chồng chất. 6 tháng trước khi chết, cô vướng vào một mối quan hệ kỳ lạ với ngôi sao truyền hình thực tế Tila Tequila.

Trong tuần cuối cùng của năm 2009, cô ở một mình tại căn nhà khách thuê. Cô gần như ngừng hẳn việc tiêm insulin, uống thuốc ngủ NyQuil và ăn đồ ăn vặt. Vào khoảng 11h30 sáng ngày 4 tháng 1 năm 2010, cô được tìm thấy bất tỉnh. Sau cuộc gọi cảnh sát đầy hoang mang, Casey Johnson được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân cái chết là do những biến chứng của bệnh tiểu đường – một bi kịch không cần thiết do chính sự chủ quan và lối sống buông thả của cô.

Casey có tất cả những gì tiền bạc có thể mua, nhưng lại thiếu sự kết nối, sự chấp thuận và sự ổn định tinh thần để sống sót. Như một người bạn đã nhận xét: "Cô ấy nghĩ mình bất khả chiến bại... cho đến khi bệnh tiểu đường và lối sống giết chết cô ấy."

Câu chuyện về "cô gái giàu có tội nghiệp" này không chỉ là một scandal xã hội, mà còn là lời cảnh báo về gánh nặng vô hình của sự giàu sang cực độ, nơi tiền bạc không thể mua được sự chấp thuận, sức khỏe tinh thần và một cuộc đời bình yên.

Nguồn: NYPost