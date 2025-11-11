Rich kid Chloe Nguyễn được cầu hôn tại Kyoto Nhật Bản

Tối 4/11, Chloe Nguyễn (tên thật Nguyễn Cao Quỳnh Anh, sinh năm 1997) bất ngờ chia sẻ loạt ảnh được bạn trai lâu năm là Phạm Minh Trí (Zim) quỳ gối cầu hôn giữa phố cổ Kyoto. Không chỉ có hoa và nhẫn, khoảnh khắc đặc biệt còn được tô điểm bởi một cầu vồng, như chính cô chia sẻ: "Ngày hôm ấy, bầu trời có cầu vồng."

Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng với hơn 80.000 lượt thích. Hàng loạt nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới trẻ như Á hậu Thảo Nhi Lê, fashionista Châu Bùi hay YouTuber Trinh Phạm đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng, cho thấy sức hút không nhỏ của ái nữ nhà Capella.

Điều khiến Chloe Nguyễn luôn nhận được sự quan tâm lớn, bên cạnh sự nghiệp riêng, chính là xuất thân ấn tượng. Cô là con gái của doanh nhân Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Capella Holdings, một tập đoàn sở hữu hệ sinh thái F&B, khách sạn hạng sang và các trung tâm hội nghị tiệc cưới quy mô lớn tại TP.HCM.

Dù xuất thân trong gia đình "không thiếu điều kiện", Chloe Nguyễn không chọn cuộc sống chỉ hưởng thụ. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế & Tài chính tại Đại học RMIT và sớm tự xây dựng sự nghiệp với vai trò beauty blogger từ năm 2015. Với phong cách thanh lịch, nữ tính và sang trọng, cô nhanh chóng định vị mình là một "tiểu thư" chính hiệu, thậm chí được ví von là "Paris Hilton phiên bản Việt".

Chloe Nguyễn cũng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện của những thương hiệu xa xỉ

Sự nghiệp influencer của cô cũng gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể, bao gồm kênh YouTube với 418.000 người theo dõi và vinh dự lọt Top 4 nhân vật có ảnh hưởng nhất lĩnh vực beauty tại Influence Asia 2017. Cô cũng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Dior, Chanel, Fendi, đặc biệt yêu thích dòng túi Lady Dior, góp phần tạo nên hình ảnh "sang xịn mịn" của mình.

Chloe Nguyễn và bạn trai Phạm Minh Trí

Được biết, Chloe Nguyễn và bạn trai Phạm Minh Trí đã có nhiều năm gắn bó. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch và có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới influencer. Việc bạn trai chọn Kyoto – một trong những điểm đến yêu thích của Chloe – để đánh dấu cột mốc quan trọng càng cho thấy sự tinh tế và lãng mạn.

Khoảnh khắc cầu hôn dưới cầu vồng tại Nhật Bản đã chính thức mở ra một chương mới cho Chloe Nguyễn. Dư luận đang chờ đợi một đám cưới xứng tầm của ái nữ nhà Capella Holdings trong thời gian tới.