Rơi xuống đáy 1 năm, khi nào giá vàng thủng mốc 3.000 USD/ounce?

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cổ phiếu công nghệ sụt giảm mạnh hôm thứ Sáu đã gây ra tình trạng bán tháo trên diện rộng đối với kim loại quý.

Đà giảm mạnh trong phiên cuối tuần đẩy giá vàng thủng mốc 3.900 USD/ounce, hiện giao dịch quanh mức 3.874,40 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. (Nguồn: Kitco)

Kịch bản giá vàng có thể lùi về mốc 3.000 USD/ounce

Từ mức đỉnh lịch sử trên 5.000 USD/ounce lùi xuống vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, thị trường kim loại quý đang đối diện với áp lực điều chỉnh mạnh.

Giới phân tích kỹ thuật hiện không còn tranh luận về khả năng điều chỉnh mà tập trung vào nguy cơ giá vàng có thể rớt về vùng 3.000 USD.

Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, giá vàng ở mức gần 4.700 USD/ounce vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kim loại từng được đánh giá cao này hiện đang nằm dưới dải dưới của Bollinger Band (thấp hơn đường trung bình động 20 ngày hai độ lệch chuẩn). Nếu giá vàng giảm xuống mức thấp hơn nữa trong năm, Marc Chandler dự đoán giá vàng có thể giảm xuống mức 3.750 - 3.850 USD/ounce.

Trong khi đó, theo phân tích của hãng tin tài chính Trung Quốc FX168 công bố trên Investing.com ngày 16/10, giá vàng giao ngay đang mắc kẹt trong vùng 3.920 - 4.500 USD. Điều kiện tiên quyết để kịch bản giảm sâu kích hoạt là giá đánh mất ngưỡng hỗ trợ 3.920 USD, từ đó đà giảm có thể mở rộng xuống mức 3.360 USD và tiến tới mốc tâm lý 3.000 USD.

Bài viết cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm thời gian gần đây là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến của đồng USD. Fed đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9/2026 lên 4,00% - lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Bên cạnh đó, thị trường đang định giá khả năng có thêm một lần tăng nữa vào tháng 12, trong khi chỉ số USD Index duy trì quanh 102,3, tạo áp lực trực tiếp lên vàng.

Đồng quan điểm, phân tích của công ty nghiên cứu và phân tích thị trường vàng, bạc và kim loại Trung Quốc Wellxin ngày 23/10 cũng chỉ ra đà giảm có thể về 3.750 USD và xa hơn là 3.000 USD nếu vùng hỗ trợ 3.942 - 3.924 USD bị phá vỡ.

Giá vàng được dự báo có thể lùi về mốc 3.000 USD/ounce. (Ảnh: Getty)

Ngoài yếu tố kỹ thuật, rủi ro khủng hoảng thanh khoản hệ thống cũng được xem là một con đường ngắn dẫn đến kịch bản giá vàng lao dốc.

Bài phân tích trên Longbridge ngày 25/10 lập luận rằng khi dòng tiền mặt khan hiếm, nhà đầu tư sẽ buộc phải bán tháo tài sản để đáp ứng yêu cầu ký quỹ, đẩy giá vàng lùi về mức 3.000 - 3.500 USD/ounce ngay trong cú sốc đầu tiên.

Kịch bản thanh khoản này không phải giả thuyết suông. Công ty công nghệ tài chính Mitrade ngày 22/10 bổ sung kịch bản toàn thị trường giải đòn bẩy có thể khiến vàng bốc hơi 12% từ vùng 4.000 USD, lùi về ngưỡng hội tụ 3.500 - 3.550 USD, tương đương đường trung bình động 200 ngày và vùng mua ròng của ngân hàng trung ương.

Theo góc nhìn định lượng của Trung tâm Thông tin Tài chính Trung Quốc (CNFin) ngày 23/10, nếu chỉ xét lãi suất thực và tỷ giá USD trong bối cảnh vĩ mô năm 2026, giá trị hợp lý của vàng chỉ nên dao động quanh 3.000 - 3.400 USD/ounce.

Theo hãng tin tài chính Benzinga ngày 21/9, Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Intelligence, cho rằng, đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý hưng phấn, không phải yếu tố cơ bản. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát mốc 5%, mức cao nhất trong gần 25 năm, đã tạo áp lực cấu trúc khổng lồ lên tài sản không sinh lãi.

Vị chuyên gia dự báo vàng có thể giảm về 3.000 USD và kỳ vọng sẽ dao động trong vùng 3.000 - 5.000 USD trong thời gian dài.