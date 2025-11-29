Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ronaldo đáng đồng tiền bát gạo

29-11-2025 - 17:01 PM | Sống

Ronaldo được đánh giá cao.

Abdullah bin Mossad, Thái tử Arab Saudi đã lên tiếng đề cao giá trị và tầm ảnh hưởng của siêu sao Cristiano Ronaldo, đồng thời bày tỏ lo ngại về mức lương khổng lồ đang được chi trả cho các cầu thủ ngoại khác tại Saudi Pro League.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Al-Arabiya vào ngày 27/11, Thái tử Bin Mossad đã chia sẻ quan điểm của mình về chiến lược chiêu mộ ngôi sao bóng đá nước ngoài của quốc gia. Ông thừa nhận sự lo ngại về làn sóng cầu thủ gia nhập giải đấu vì mức lương phi mã, nhưng nhấn mạnh có một ngoại lệ:

"Ronaldo xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo bởi tầm ảnh hưởng toàn cầu cậu ấy mang lại cho giải đấu và đất nước," ông Bin Mossad khẳng định: "Nhiều cầu thủ khác đang nhận nhiều hơn những gì họ xứng đáng".

Ronaldo đáng đồng tiền bát gạo- Ảnh 1.

Ronaldo là ngoại lệ ở Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo hiện đang nhận mức lương kỷ lục lên đến 234 triệu USD tại CLB Al Nassr, một con số có thể đạt tới 260 triệu USD nếu tính thêm các nguồn thu khác từ bản quyền hình ảnh. Anh cũng nhận được thêm 15% cổ phần tại Al Nassr, một trong bốn CLB lớn thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Công Arab Saudi (PIF).

Trong khi Ronaldo được nhìn nhận là một khoản đầu tư xứng đáng, Thái tử Bin Mossad cũng chỉ ra rằng các cầu thủ khác như Riyad Mahrez (60 triệu USD), Karim Benzema (57 triệu USD) và Sadio Mane (46 triệu USD) đang nằm trong danh sách hưởng lương quá cao.

8X Việt là tác giả của loạt nhạc phim gây sốt Trung Quốc được NSND Quang Thọ nhận xét: “Vượt rất xa cha của cậu là nhạc sĩ Đức Minh”

Theo Hải Đăng

