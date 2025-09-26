Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê mua nhà, sau 1 năm người phụ nữ thừa nhận: Tránh xa bon chen thành phố, tôi trẻ ra 10 tuổi!

Ở tuổi 35, chị Lý từng nghĩ cuộc đời mình phải bám trụ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thế nhưng, chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, áp lực công việc và cảm giác mệt mỏi nơi đô thị phồn hoa khiến chị dần thấy ngột ngạt. Sau nhiều đêm trăn trở, chị quyết định rút sổ tiết kiệm gần 5 tỷ đồng, trở về quê hương Hồ Nam, mua một căn hộ 120m² để bắt đầu lại.

Một năm sau, khi được hỏi có hối hận không, chị chỉ cười: "Tránh xa bon chen thành phố, tôi thấy mình trẻ ra 10 tuổi. Mỗi ngày được sống trong căn nhà do chính tay mình bày biện, hít thở không khí trong lành của núi rừng, tôi mới thực sự thấy thế nào là hạnh phúc. Trước đây ở thành phố lớn, tôi cứ mải chạy theo guồng quay. Về quê rồi mới nhận ra, hóa ra sự an yên từ một mái nhà mới là điều đáng quý nhất."

Căn hộ 120m² này chính là minh chứng cho quyết định “dám bỏ phố về quê” của chị. Từng mét vuông trong nhà đều được thiết kế tinh tế, biến một căn hộ bình thường thành không gian sống đáng mơ ước.

Phòng khách: sàn gỗ liền mạch, thiết kế không đèn chính

Ngôi nhà chị Lý mua vốn có nhiều hạn chế: ánh sáng tự nhiên chưa đủ, thông gió cũng không tốt. Để khắc phục, chủ nhân đã tháo bỏ cửa kính ngăn giữa phòng khách và ban công, đồng thời làm thêm một bục nhỏ ở khu ban công. Khi hai không gian được nối liền, ánh sáng chan hòa khắp phòng, căn hộ lập tức sáng bừng sức sống. Bục nâng còn giúp phân tách khu vực chức năng một cách tinh tế.

Toàn bộ tường và trần nhà được sơn màu trắng kem, vừa ấm áp vừa khiến không gian trông rộng hơn. Kết hợp cùng thiết kế không dùng đèn trần chính mà thay bằng nhiều nguồn sáng nhỏ, tổng thể phòng khách trở nên hiện đại và sang trọng.

Tường TV: tối giản nhưng ẩn chứa tinh tế

Tường sau TV nhìn đơn giản nhưng lại được chị Lý đầu tư kỹ lưỡng. TV được gắn âm tường, phía dưới để trống một phần và gắn thêm đèn LED chạy dài, tạo cảm giác nổi khối. Một góc bên trái dành riêng để đặt cây xanh cao, mang lại sinh khí thiên nhiên cho không gian.

Buổi tối, chị Lý thường ngồi trên sofa xem phim. Chỉ cần mở đèn hắt tường thay vì bật đèn lớn, ánh sáng dịu nhẹ khiến trải nghiệm xem phim thoải mái hơn rất nhiều.

Phòng ăn: gọn gàng, ấm cúng

Phòng ăn vốn dễ bừa bộn, nên chị Lý chọn cách bài trí thật tinh giản: chỉ có bàn ăn và tủ phụ. Điểm đặc biệt là bàn ăn kiểu treo, chân bàn trong suốt bằng acrylic tạo cảm giác nhẹ bẫng. Khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, không gian vừa hiện đại vừa ấm áp.

TV phòng khách được lắp giá xoay, có thể điều chỉnh về phía phòng ăn. Nhờ đó, mỗi bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn thêm phần thú vị khi có thể vừa ăn vừa xem tin tức.

Ban công: bục ngồi thư giãn, ngắm cảnh núi non

Ban công nối liền với phòng khách, không có vách ngăn, chỉ khác biệt bằng bục gỗ cao 10cm. Trên đó, chị kê bàn trà nhỏ, ghế dựa và vài chiếc gối tựa. Từ đây có thể nhìn ra núi non xanh biếc, mỗi chiều ngồi đọc sách, nghe nhạc hay chỉ đơn giản là hít thở, đều thấy lòng nhẹ nhõm.

Không gian nhỏ nhưng tinh tế: một chiếc tủ gỗ vintage chứa đồ lặt vặt, mặt tủ bày loa và tranh treo. Bên cạnh đặt đèn đứng, buổi tối nghe nhạc, ngắm cảnh thì còn gì tuyệt vời hơn.

Phòng đọc sách: mở rộng ánh sáng, gọn gàng tiện lợi

Phòng đọc liền kề phòng khách, được phá bỏ vách ngăn để hai không gian chia sẻ ánh sáng. Nhờ vậy, vừa mở rộng tầm nhìn, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên. Trong phòng, chị Lý kê bàn dài sát cửa sổ, đủ rộng để làm việc thoải mái. Rèm điều chỉnh ánh sáng linh hoạt, ánh nắng chiếu vào luôn dịu mắt.

Kệ sách âm tường bốn tầng đủ để lưu trữ sách yêu thích, ly tách hay vật dụng nhỏ. Một góc riêng còn được bố trí thành quầy pha cà phê mini – nơi chị tự thưởng cho mình ly cappuccino vào mỗi sáng.

Phòng ngủ chính: tủ âm tường, ánh sáng lãng mạn

Phòng ngủ được thiết kế với tủ quần áo chiếm trọn một bức tường, cao kịch trần, cửa tủ phẳng mịn không tay nắm để tạo sự tối giản. Rèm cửa gồm ba lớp: mành gỗ, rèm voan và rèm dày, giúp điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu. Ánh sáng len qua các lớp rèm tạo hiệu ứng bóng đổ tuyệt đẹp, biến cả căn phòng thành một “khung tranh” sống động.

Có thể nói căn hộ 120m² của người phụ nữ 35 tuổi này có thể gọi là “giáo trình” cho những ai đang muốn cải tạo không gian sống. Nhìn bên ngoài đơn giản, nhưng thực ra từng góc nhỏ đều ẩn chứa sự khéo léo và triết lý sống của gia chủ.

Theo: Toutiao



