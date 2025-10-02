Sacombank có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2025

IR Awards được tổ chức thường niên từ năm 2011 nhằm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations) xuất sắc thông qua phương pháp định lượng, bình chọn trực tuyến từ nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn bởi các định chế tài chính chuyên nghiệp. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư về vai trò chiến lược của hoạt động IR trong quản trị hiện đại và phát triển bền vững.

Trong tiến trình tái cơ cấu, Sacombank cũng từng bước nâng tầm hoạt động IR, đặc biệt được đảm nhiệm bởi các chuyên gia am hiểu sâu sắc về tình hình tài chính, chiến lược và con đường phát triển của Sacombank.

"Sự thay đổi này giúp phát huy thế mạnh trong việc quản lý và công bố thông tin tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền tải các thông điệp chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính của Ngân hàng đến nhà đầu tư một cách minh bạch và nhất quán. Với định hướng không chỉ là một kênh công bố thông tin mà còn là cầu nối xây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Sacombank xác định rằng việc chủ động và đối thoại hai chiều chính là phương thức thiết thực nhất để hiện thực hóa mục tiêu đó", ông Hà Văn Trung – Phó tổng giám đốc Sacombank chia sẻ.

Cùng với sự chuyển động và phát triển của thị trường, Sacombank đang tiến hành nghiên cứu ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa mảng IR, từ đó mở rộng tương tác và đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của nhà đầu tư. Theo đó, Ngân hàng tập trung vào ba trọng tâm chính: nâng cao năng lực đội ngũ IR, không chỉ về chuyên môn tài chính mà còn về khả năng truyền thông chiến lược; chuẩn hóa tài liệu nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trực quan; tăng cường kết nối với nhà đầu tư thông qua đẩy mạnh phối hợp với các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư để tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp.

Thành tích tại IR Awards 2025 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Sacombank trong việc nâng cao chất lượng hoạt động quan hệ nhà đầu tư, hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững; đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư trên hành trình phát triển.