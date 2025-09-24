Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sân bay Gia Bình: Dự chi gần 30.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư

24-09-2025 - 16:08 PM | Bất động sản

TPO - Bắc Ninh dự kiến chi gần 30.000 tỷ đồng cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng hàng không Gia Bình.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hơn 1.884 ha , trong đó đất ở hơn 159 ha, đất sản xuất nông nghiệp hơn 1.184 ha, đất phi nông nghiệp hơn 415 ha; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh hơn 124 ha.

Dự kiến có khoảng 7.100 gia đình, cá nhân và 118 tổ chức bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất để xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trong đó, có khoảng 5.800 hộ gia đình, cá nhân phải di dời, tái định cư. Tổng số ngôi mộ cần di chuyển khoảng 18.800 mộ (chưa bao gồm số lượng mộ vô chủ không xác định được).

Về phương án bố trí tái định cư, để thu hồi đất xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh dự kiến tổng số lô đất xây dựng là khoảng 5.800 lô. Diện tích được ước tính dựa trên số lượng lô đất tái định cư cần thiết và đất dành cho hạ tầng công cộng hoàn chỉnh theo quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu.

Sân bay Gia Bình: Dự chi gần 30.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư- Ảnh 1.

Người dân làm các thủ tục thu hồi giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tỉnh Bắc Ninh dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 29.511 tỷ đồng . Trong đó, bồi thường, hỗ trợ đất khoảng 16.135 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ tài sản khoảng 13.376 tỷ đồng.

Mới đây, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Thuận thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng xã Gia Bình chi trả tiền tạm ứng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với 1.165 hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi hơn 112 ha của 4 thôn.

Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 25/9/2025, các đơn vị liên quan và Hội đồng giải phóng mặt bằng xã Gia Bình tiến hành chi trả tiền tạm ứng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với 2.289 hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi hơn 252 ha ở 13 thôn. Tổng số tiền chi trả tạm ứng bồi thường, hỗ trợ hơn 1.108 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ để sân bay Long Thành bay kỹ thuật vào ngày 19-12

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

