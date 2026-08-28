Với hơn 5,1 triệu người đăng ký trên YouTube, Sang Vlog (tên thật Trần Văn Sang, sinh năm 1995, Đồng Nai) là một trong những YouTuber quen mặt với khán giả yêu thích nội dung sinh tồn, ẩm thực đồng quê và cuộc sống dân dã. Từ những video câu cá, cắm trại, hái lượm đến trải nghiệm giữa rừng núi, Sang xây dựng hình ảnh một YouTuber gắn với lối sống giản dị và nội dung chân thực.

Mới đây, nam YouTuber gây chú ý khi chia sẻ một video với caption “Ham chứ đừng tham”, kể lại câu chuyện từng có ý định kinh doanh và lý do cuối cùng quyết định không bán thịt trâu gác bếp.

Sang Vlog tiết lộ từng muốn bán thịt trâu gác bếp, nghe giá bỏ sỉ thì bỏ luôn ý định khởi nghiệp. Nguồn: TikTok NV.

Theo đó, nam vlogger chia sẻ lý do bản thân không tiếp tục kinh doanh. Anh cho biết từng thử sức với việc làm thịt trâu gác bếp, song nhận ra nếu tính toán kỹ thì lợi nhuận không đáng kể. Khi tìm được nguồn hàng có mức giá tốt hơn nhưng không chắc chắn về chất lượng, Sang quyết định không nhập hàng về bán mà chọn tập trung làm tốt công việc của mình.

Trích lược chia sẻ của Sang Vlog:

“Thành công lớn nhất trong cuộc đời của Sang đó chính là ham tiền nhưng không tham của.

Sang nhớ năm 2021, lúc mà mình làm video được nhiều người quan tâm và biết đến, Sang cũng có ý định kinh doanh, buôn bán. Tại vì lúc đó Sang nhìn những anh chị làm cùng nghề, họ tạo dựng những thương hiệu, họ buôn bán, họ kiếm được rất là nhiều tiền. Trong khi đó, Sang tự trách bản thân mình rằng là mình không phát triển được cái gì hết cả. Mình chỉ biết làm video trên mạng, đăng lên, người ta trả bao nhiêu tiền thì mình nhận bấy nhiêu tiền thôi, chứ mình không có làm ra thương hiệu riêng để có nhiều công việc hơn.

Lúc đó Sang cũng tìm nhiều thứ để bán lắm. Đầu tiên là muốn bán cá gác bếp, mà cá thì đâu phải lúc nào nó cũng có để mình gác bếp để bán đâu. Sang phải bỏ cái ý định đó.

Về sau này, năm 2022, Sang muốn bán thịt trâu gác bếp tại vì lúc đó thịt trâu gác bếp nó rất là hot và nhiều người muốn mua. Sang với mấy anh có mua, hình như đâu đó khoảng mấy tạ thịt trâu, để về gác bếp và học hỏi kinh nghiệm. Mà Sang nhớ gác đâu đó 5-6 mẻ liên tiếp, mẻ nào không sống thì cũng bị khét, bị khô, bị cháy, bị mặn, không có lúc nào thành công hết cả.

Tận tới đầu năm 2023 thì Sang mới rút ra được những bài học và kinh nghiệm để gác bếp thịt trâu. Quyết định của mấy anh em là mua luôn cả một con trâu về để gác bếp.

Mà cô chú biết là khi làm con trâu ra xong, gác bếp á, không có lợi cô chú à. Tổng phần thịt trâu trên một con trâu có thể gác ra thành thịt trâu gác bếp rất là ít, còn phần bỏ của con trâu thì rất là nhiều. Suy đi tính lại, nếu mà gác bếp ra một miếng thịt trâu bán 800 nghìn thì chỉ là hồi vốn thôi, không thể nào có lợi được hết cả.

Lúc đó Sang suy nghĩ là tại sao họ có thể làm thịt trâu mà họ bán ra, bao cả ship, chỉ với giá 800 nghìn thôi. Thì Sang có lên trên mạng tìm hiểu và kiếm được một số cửa hàng kinh doanh, họ bỏ sỉ cho mình thịt trâu gác bếp có cả nước chấm mắc khén, chỉ có 400 nghìn/kg thôi.

Lúc đó Sang dự định là sẽ lấy thịt trâu đó về để bán. Nhưng mà lúc đó suy tính như thế nào á, Sang không có lấy và cũng không bán luôn.

Và quyết định của Sang là cứ làm tốt cái công việc của mình.

Đôi khi tiền đừng có tham quá”.

Clip Sang Vlog từng muốn bán thịt trâu gác bếp, không kinh doanh. Nguồn: TikTok NV.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng cho rằng quyết định của nam YouTuber là phù hợp, nhất là khi anh lựa chọn không đánh đổi chất lượng sản phẩm chỉ để tìm kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, trong câu chuyện từ việc nổi tiếng trên mạng xã hội đến kinh doanh, mỗi người sẽ có một lựa chọn và cách tính toán riêng. Kinh doanh cũng không phải hướng đi bắt buộc với những người đã có lượng người theo dõi lớn, bởi để xây dựng một thương hiệu lâu dài còn cần nhiều yếu tố khác ngoài độ nổi tiếng.

Sang Vlog từng có quãng thời gian thử làm món thịt trâu gác bếp. Ảnh: YouTuber nhân vật.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho rằng Sang không kinh doanh là lựa chọn phù hợp, nhất là khi anh không muốn nhập một nguồn hàng mà bản thân chưa thực sự yên tâm về chất lượng. Câu chuyện này cũng gây chú ý hơn khi mà mới đây một YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội là Hải Sapa bị bắt tạm giam và điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến việc kinh doanh thịt trâu sấy.

Thực tế, người nổi tiếng lấn sân kinh doanh vốn không hiếm. Sở hữu độ nhận diện và lượng người theo dõi lớn, họ có lợi thế nhất định khi bán hàng hay xây dựng thương hiệu riêng. Tuy nhiên, kinh doanh có phù hợp hay không vẫn là lựa chọn của mỗi người. Có người xem đây là cơ hội mở rộng công việc, nhưng cũng có người chọn tập trung vào lĩnh vực mình đang làm tốt…

Trước đó, Sang Vlog từng trải qua một giai đoạn không mấy dễ dàng về tài chính. Khoảng giữa năm 2024, anh thừa nhận chuyện nợ nần, rao bán vườn sầu riêng và có thời điểm rưng rưng nước mắt tuyên bố tạm dừng làm video. Khu vườn rộng 2,5 ha với 350 gốc sầu riêng được Sang mua từ năm 2020, thời điểm trong tay chỉ có khoảng 400 triệu đồng.

Vì không đủ tiền đầu tư, anh phải vay mượn và tiếp tục bỏ thêm nhiều khoản để chăm sóc vườn, có lúc chi phí lên tới 35 triệu đồng mỗi tháng. Sau hơn 3 năm đầu tư nhưng chưa thể trả hết nợ, Sang cuối cùng quyết định bán vườn để giải quyết áp lực tài chính.

Sau giai đoạn này, Sang trở lại làm nội dung và duy trì công việc quen thuộc trên mạng xã hội.

Đến đầu năm 2026, nam YouTuber cho biết vợ chồng anh đã bán mảnh vườn, trả hết các khoản nợ, đồng thời dành dụm thêm để xây dựng nhà mới.

Nhà của Sang Vlog. Ảnh: YouTube NV.

Sang Vlog dạo này. Ảnh: FBNV.

Hiện gia đình Sang đã có hai căn nhà trên cùng một mảnh đất, trong đó một căn để ở và căn còn lại chủ yếu phục vụ việc nấu nướng, quay video, chứa hàng.

Cuộc sống hiện tại của nam YouTuber cũng dần ổn định hơn khi anh tiếp tục kiếm thu nhập từ công việc sáng tạo nội dung và tập trung vào những video sinh tồn, trải nghiệm thiên nhiên vốn là thế mạnh của mình.

Hiện, Sang Vlog sở hữu kênh YouTube cá nhân với 5,1 triệu người đăng ký, TikTok có gần 700N follower.