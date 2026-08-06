Sao nam từng bị coi thường khi làm diễn viên quần chúng, nay trở thành "vua màn ảnh" với tài sản 6800 tỷ

Trong đoàn phim của Châu Tinh Trì có một quy tắc đặc biệt, đó là diễn viên quần chúng phải được nhận cơm trước, còn diễn viên chính và đạo diễn sẽ chờ đến lượt sau. Quy định tưởng như nhỏ bé này lại xuất phát từ chính những năm tháng ông từng bị xem thường khi còn là một diễn viên vô danh.

Trước khi trở thành cái tên được hàng triệu khán giả yêu mến, Châu Tinh Trì từng có quãng thời gian dài đứng ở vị trí thấp nhất trong ngành giải trí. Ông từng là diễn viên quần chúng không tên tuổi, xuất hiện vài giây trên màn ảnh, thậm chí có những vai chẳng có nổi một câu thoại.

Khoảng thời gian đầu bước chân vào nghề, Châu Tinh Trì phải mất 5 năm làm công việc chạy vai. Khi đó, ông chỉ có thể nhận những nhân vật nhỏ bé như lính phụ, người qua đường hoặc các vai chỉ xuất hiện trong một vài cảnh quay.

Trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ (1982), Châu Tinh Trì chỉ đóng vai một người lính với thời lượng xuất hiện cực kỳ ngắn; đến Tô Khất Nhi, ông vào vai một gia nhân đứng phía sau nam chính. Một lần khác khi đóng vai lính trong Anh Hùng Xạ Điêu, nhân vật của ông vốn chỉ được sắp xếp xuất hiện để bị đánh chết sau vài giây. Không chấp nhận việc nhân vật quá vô nghĩa, Châu Tinh Trì tự nghĩ thêm động tác phản kháng và tìm đạo diễn để xin thay đổi cách thể hiện nhưng đã bị bác bỏ.

Châu Tinh Trì từng có 5 năm làm diễn viên quần chúng.

Có thời điểm, Châu Tinh Trì bị đối xử như một người hoàn toàn vô hình trong đoàn phim. Những diễn viên quần chúng thường không được chú ý, phải chờ đợi rất lâu trên phim trường và chỉ nhận những phần việc ít ai quan tâm.

Giới truyền thông từng tiết lộ, có lúc suất cơm của ông bị người khác lấy đi cho chó ăn. Dù câu chuyện này chưa được xác thực nhưng nó vẫn thường được nhắc lại như biểu tượng cho quãng thời gian khó khăn khi Châu Tinh Trì phải chịu cảnh bị xem nhẹ trong nghề.

Chính trải nghiệm ấy khiến ông hiểu rõ cảm giác của những người đứng cách xa ánh hào quang. Vì từng là một diễn viên không ai để ý, Châu Tinh Trì sau này luôn đặc biệt quan tâm đến các diễn viên quần chúng trong đoàn phim của mình.

Sau nhiều năm kiên trì, Châu Tinh Trì bắt đầu có cơ hội đảm nhận những vai diễn lớn hơn. Khả năng diễn xuất độc đáo cùng lối hài hước riêng biệt giúp nam diễn viên sinh năm 1962 dần gây chú ý. Bước ngoặt lớn đến khi ông chuyển sang phát triển dòng phim hài mang phong cách riêng. Những tác phẩm như Thánh Bài, Học Trường Uy Long, Đại Thoại Tây Du hay Vua Hài Kịch đã đưa Châu Tinh Trì trở thành ngôi sao hàng đầu.

Ông không chỉ tạo ra những tràng cười cho khán giả mà còn đưa vào phim những câu chuyện về người bình thường, những nhân vật nhỏ bé nhưng luôn cố gắng theo đuổi ước mơ. Và điều đó giúp Châu Tinh Trì được gọi là "vua hài" của điện ảnh châu Á.

Đặc biệt, thành công của ông không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên. Sau khi lui về phía sau màn ảnh, Châu Tinh Trì tiếp tục gây tiếng vang với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Mặc dù không còn thường xuyên xuất hiện trước máy quay, sức hút của Châu Tinh Trì vẫn chưa hề giảm sút, các bộ phim do ông thực hiện luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Năm 2016, Mỹ Nhân Ngư từng tạo nên cơn sốt phòng vé khi thu về hơn 3,39 tỷ tệ (khoảng 13.221 tỷ đồng), trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc trước khi bị Chiến Lang 2 vượt qua. Bộ phim Đội Bóng Nữ Kungfu đang chiếu cũng tiếp tục ghi nhận thành tích ấn tượng với doanh thu hơn 2,1 tỷ tệ (khoảng 8190 tỷ đồng).

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả từng nói rằng họ "nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim", bởi chỉ cần bộ phim mang tên ông, họ vẫn sẵn sàng ra rạp. Sức hút của Châu Tinh Trì lớn đến mức nhiều người xem phim không quá quan tâm nội dung hay dàn diễn viên, mà chỉ vì tin tưởng vào thương hiệu do ông tạo dựng.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí, Châu Tinh Trì hiện sở hữu khối tài sản được ước tính 2 tỷ tệ (khoảng 6.800 tỷ đồng). Phần lớn tài sản của ông đến từ công ty sản xuất phim cùng nhiều khoản đầu tư bất động sản có giá trị. Dù giàu có, Châu Tinh Trì vẫn nổi tiếng là người sống kín tiếng và giản dị. Ông gần như dành phần lớn thời gian cho điện ảnh, tiếp tục tìm kiếm những câu chuyện mới để đưa lên màn ảnh.

Từ một diễn viên quần chúng từng bị xem nhẹ đến vị trí "vua hài" của điện ảnh châu Á, hành trình của Châu Tinh Trì là minh chứng cho việc tài năng và sự kiên trì có thể thay đổi số phận. Có lẽ cũng vì từng đứng ở nơi thấp nhất của phim trường, ông mới luôn nhớ rằng phía sau mỗi vai diễn nhỏ bé đều là một người đang cố gắng theo đuổi giấc mơ.