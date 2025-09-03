Sau 6 tháng dừng phát triển Vua Cua, CEO Đoàn Thị Anh Thư tiết lộ đã R&D một sản phẩm mới xuất khẩu sang Mỹ: Một nữ đại gia Việt kiều hỗ trợ phân phối

CEO tuyên bố vẫn giữ thương hiệu Vua Cua

Trên trang cá nhân, Đoàn Thị Anh Thư – nhà sáng lập kiêm CEO thương hiệu Vua Cua cho biết từ tháng 3/2016 đến hiện tại, kết thúc chặng đường gần 9 năm thành lập và phát triển Vua Cua, chị đối mặt với nhiều áp lực.

Tuy nhiên, Anh Thư khẳng định sẽ vẫn tiếp tục duy trì niềm đam mê ẩm thực và kinh doanh. CEO Đoàn Thị Anh Thư khẳng định vẫn là chủ Vua Cua nhưng dưới một mô hình hoàn toàn mới. Cụ thể, cô đang tìm cách nghiên cứu và phát triển các món ăn dưới thương hiệu Vua Cua (SeaKing) xuất khẩu tốt hơn.

"Chúng tôi không còn hướng đến gọi vốn, không còn đầu tư bất kỳ tài sản nào, chúng tôi chỉ đi kể những câu chuyện và bán sản phẩm - Bánh canh cua là món ăn đầu được đông đảo khách hàng đón nhận trên đất Mỹ. Chúng tôi chuẩn bị ra mắt một phiên bản mới: tiện lợi hơn, rẻ hơn, giữ nguyên chất lượng vào tháng 12 này để bà con tại Mỹ ai cũng được ăn bánh canh cua", Anh Thư viết trên trang cá nhân.

Sản phẩm Bánh canh cua xuất khẩu của Vua Cua. Ảnh: FBNV.

Hồi cuối tháng 3, nhà sáng lập Đoàn Thị Anh Thư tuyên bố tạm dừng phát triển Vua Cua tại Việt Nam. Từ 5 cửa hàng, thương hiệu chỉ giữ lại 2 cửa hàng ở TPHCM.

Lý do vì công ty chịu một khoản vay 3 tỷ đồng từ năm 2018 từ chính cổ đông hiện tại, với mức lãi suất 18%. Do không đạt thỏa thuận về cách thức trả lãi và gốc, Anh Thư quyết định tạm dừng phát triển Vua Cua.

Nữ CEO từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi thật sự đuối sức, công ty không còn khả năng gồng lãi nữa". Ngoài ra, Anh Thư cũng nhận thấy mô hình nhà hàng không thể phát triển. Cùng với việc thiếu nguồn lực vốn được nên CEO Vua Cua quyết định tạm dừng lại và đợi cơ hội mới.

Lộ diện nữ đại gia Việt kiều hỗ trợ

Cũng ở thời điểm tuyên bố tạm dừng phát triển Vua Cua, trên trang cá nhân, Anh Thư cho biết đã qua Mỹ định cư và đang làm trợ lý cho bà Dziem Chinh – Chủ tịch C&T Produce Wholesale. Tại công ty này, Anh Thư chịu trách nhiệm mua hàng Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.

Trong bài đăng mới nhất, Anh Thư cho biết Vua Cua hiện là thương hiệu được phân phối độc quyền bởi C&T Produce Wholesale.

Theo tìm hiểu, C&T Produce Wholesale là một công ty chuyên nhập khẩu nông sản, thực phẩm từ châu Á và phân phối tại Mỹ. Công ty do gia đình doanh nhân Việt kiều Nguyễn Thị Dziễm Chinh thành lập. Bà Chinh hiện cũng là CEO của công ty.

C&T Produce Wholesale từng là đơn vị nhập khẩu lô hàng vải thiều tươi đầu vụ 2025 của Bắc Giang qua đường hàng không đến Houston (Mỹ). Trước đó, năm 2023, công ty này kết hợp với đối tác thành công đưa 9 tấn trái vải tươi Việt Nam sang Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Dziễm Chinh.

Ngoài ra, năm nay công ty còn nhập khẩu và phân phối trái bưởi Diễn đến nhiều siêu thị và chợ châu Á lớn nhất tại Texas -Hoa Kỳ. Bên cạnh các loại hoa quả, các dòng thực phẩm từ Việt Nam do công ty của bà Chinh Nguyễn nhập khẩu và phân phối đã được bán tại các siêu thị lớn như H-Mart, H.E.B ... tại các tiểu bang bờ Tây Hoa Kỳ.

C&T Produce Wholesale đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu đưa trái cây Mexico và đặc biệt là trái cây Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Ngoài ra, công ty này tập trung phát triển thương hiệu CT Choice với khẩu hiệu "Mang ẩm thực Việt Nam đến bàn ăn thế giới". Mục đích là phát triển các món ăn Việt Nam chế biến sẵn, tiện lợi nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống.

Một số sản phẩm đặc sản Việt Nam đang được thương hiệu CT Choice phát triển và phân phối như xôi khúc Hà Thành, xôi vò, bún cá Nha Trang, mì Quảng, bánh mì chả cá …